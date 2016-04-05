Ти сьогодні знов не поснідав заради економії?
Я ніяких виступів на Енергодар не розглядав. А той, хто розглядав, чомусь не хоче пояснити що він має на увазі.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:08
Ти сьогодні знов не поснідав заради економії?
Я ніяких виступів на Енергодар не розглядав. А той, хто розглядав, чомусь не хоче пояснити що він має на увазі.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:10
На чому трималося у 41-44?
Багато "фінансів, поліцаїв, ресурсів утримання-розвитку" надавала Німеччина?
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. Вихід по факту йшов майже 2 тижні. Фактично оці 2 дні виходили ті, хто був безпосередньо на передній лінії. Решта вийшла до цього.
2. Будо ж кілька ниток. Включаючи баржі, які буксирувались.
Я думаю що непрацездатної техніки буде затрофеєно чимало. Але солдати фактично могли переправитись всі. Бо і по мосту йшли, і на моторках.
І били їх до речі всі ці 2 тижні. По мостам і баржам.
Будівельник, я навіть не зразу зрозумів про кого ви)
Бо тут ще otg крутився, і колись я до нього ставився підозріло)).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 лис, 2022 17:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:15
на подконтрольной, 4 км от Каменского, Запорожской...
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:19
Так і влада рейху-то довго не протрималася б!
На отому лише такому військовому захваті територій!
А в нинішні часи тим паче.
Коли владі треба втримати не отого забитого сілянина-работяги 40-х років 20 століття.
Коли просто хліба за щастя було поїсти. Да ще й після Громадянської, коммі та Голодомору.
Я пас. Бо мене й так багато))
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:22
добавлю херсонцы (и не только они) с 2014 ездили в Крым, по разным делам, воочию видели эти камни с неба, победобесие под песню "верните сталина". И когда РФ пришло в Херсон, ей показали средний палец.
Концерт в Севастополе 2015 г кто забыл
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 17:27, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В данному випадку треба було маскуватись, щоб не отримати черговий бан
а по отг - так це два чоботи пара.
Просто старша по віку версія - палиться постійно але маскується під совка...
молодша - діє стандартно 70% нормальної інформації+30% брехні...
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:56
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:59
На сайтах всё чаще за последние две недели встречаю слово - переговоры.
Значит ведутся какие то закулисные переговоры разных групп и нам начнут немного озвучивать некоторые условия. Это для того, что бы в обществе не было всплеска эмоций, когда про них начнут говорить низы политики, а далее и высш. руководители мировых стран.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:02
Так діяли майже усі диктатори. Чим пу відрізняється від якогось африканського диктатора? Не порівнюйте Гітлера і пу. Гітлер це глиба порівняно з пу.
І що? Британія також би не справилась з Гітлером якби не США. А слідом би і СРСР не справився з Гітлером, якби не Британія і США.
Це ж не зменшує заслуг Британії і СРСР.
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