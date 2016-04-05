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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:04
andrijk777 написав: Denik написав:
Справа в тому, що значна частина населення Криму не має в Україні жодних прав. Придбання нерухомості з 2014 року - нікчемні, страхові виплати з 2014 роки не сплачувалися, право на пенсію матимуть лише ті, хто її отримали до 2014 і доживе до звільнення. Будь-який готель, магазин теж має бути оформлений до 2014. Так само і російські папірці про освіту стануть просто нікчемними. А дехто ще й в російській армії/силових структурах/держслужбі встигне послужити/попрацювати (бо іншої роботи замало), чим "зганьбить" всіх його +- близьких родичів.Саме усвідомлення цих факторів + російська пропаганда + неможливість заробити бодай якісь гроші у туристичному бізнесі, традиційному для Криму + бавовнобоязнь призведе до стійкого від'їзду в педерацію десь 100 тис. осіб на місяць
Це і буде неочікуваним непосильним тягарем для економіки рф, яка позбудеться значної частини своїх нафтодоходів з грудня цього року.
Крим хочуть зробити демілітаризованою зоною, але юридично під РФ. Це я чув вже не раз.
Просто з Кримом є реальна проблема - якщо провести там чесний референдум то я підозрюю що більшість проголосує за РФ.
І взагалі Крим - є таким собі символом для пу. Думаю він ні при яких умовах його мирним способом не здасть.
А если в Мукачево или в Берегово референдум провести, точно в Украине они останутся? С каких делов мы ( Украина) вообще должны референдумы в Крыму проводить и что-то доказывать ?
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serg1974
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:10
Игорь Алексеевич написав:
На сайтах всё чаще за последние две недели встречаю слово - переговоры.
Значит ведутся какие то закулисные переговоры разных групп и нам начнут немного озвучивать некоторые условия. Это для того, что бы в обществе не было всплеска эмоций, когда про них начнут говорить низы политики, а далее и высш. руководители мировых стран.
Тоже витает такая мысль. Возможно готовят компромисс в виде доброй воли по Запорожской области, а дальше замороженный конфликт. Поэтому они сейчас сконцентрируют все силы на донецком направлении. Типа Донецкая обл. взамен на часть Запорожской. Посмотрим что дальше. Пока я победы не вижу, разве что идти на Москву. Там находится курица в которой яйцо.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:10
serg1974 написав:
А если в Мукачево или в Берегово референдум провести, точно в Украине они останутся? С каких делов мы ( Украина) вообще должны референдумы в Крыму проводить и что-то доказывать ?
Думаю в Украине все таки.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:17
otg написав: Игорь Алексеевич написав:
На сайтах всё чаще за последние две недели встречаю слово - переговоры.
Значит ведутся какие то закулисные переговоры разных групп и нам начнут немного озвучивать некоторые условия. Это для того, что бы в обществе не было всплеска эмоций, когда про них начнут говорить низы политики, а далее и высш. руководители мировых стран.
Тоже витает такая мысль. Возможно готовят компромисс в виде доброй воли по Запорожской области, а дальше замороженный конфликт. Поэтому они сейчас сконцентрируют все силы на донецком направлении. Типа Донецкая обл. взамен на часть Запорожской. Посмотрим что дальше. Пока я победы не вижу, разве что идти на Москву. Там находится курица в которой яйцо.
Тоже думаю, что постепенно в течении 3х мес. будут выводить все войска в сторону Донбасса. Думаю уже есть какая устная, но не письменная договорённость. В любых переговорах каждая из сторон хочет чего то большего. пуйло сейчас хочет от мировых лидеров гарантии своей не прикосновенности. Донбасс - это будет вторая стадия переговоров и там замутят что то типа автономии и выводом войск раши из Донбасса в течении нескольких лет.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:20
Игорь Алексеевич написав:
На сайтах всё чаще за последние две недели встречаю слово - переговоры.
Значит ведутся какие то закулисные переговоры разных групп и нам начнут немного озвучивать некоторые условия. Это для того, что бы в обществе не было всплеска эмоций, когда про них начнут говорить низы политики, а далее и высш. руководители мировых стран.
ищут подходящую кательню для переговоров
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:21
otg написав:
За великим рахунком це на наше щастя у владі в орків пуйло, а не гіркіни та тощо.
Бред, с Гиркиным было тоже, только в 10 раз хуже. Гиркин имеет ну пусть 10% поддержки от той что имеет пуйло. Он не имеет и не имел бы такой сильной системы пропаганды. Гиркин проиграл бы еще на этапе Киевской области.
Так, Гіркін би закінчив ще на етапі Київської області, тільки не програв би, а виграв.
Тому нам і повезло що Гіркін має лиш 10% підтримки а не 50%.
Хоча президентами такі як Гіркін не стають, але генералом він міг би стати при нормальному президенту. І тоді нам би точно не поздоровилось.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:22
otg
У меня знакомая ( харьковчанка) в эвакуацию уехала в Берегово. Сейчас вернулась в Харьков и рассказывает свои первые впечатления — в Берегоао, мол, все мужики выехали за границу в первые дни войны, и теперь за рулём одни женщины ( а знакомая как раз там авто освоила вынужденно, так как поселилась у знакомых в селе под Берегово). А вернулась в Харьков - а тут снова мужчины за рулём в большинстве.
Я к тому что не факт, что таки в Украине захотят остаться. Многие уже проголосовали ногами
Востаннє редагувалось serg1974
в П'ят 11 лис, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:23
serg1974 написав:
С каких делов мы ( Украина) вообще должны референдумы в Крыму проводить и что-то доказывать ?
Напевно з тих що в пу є ядерна зброя.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 11 лис, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:23
flyman написав:
Минск-3++
Минска не будет, но будут идти торги за Донбасс при участии уже др.лидеров или вновь созданной мировой организации именно по Донбассу.Но это если пуйло не здохнет раньше.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:25
flyman написав:
Мінскі угоди 3++
Наши не согласятся. Даже если власть пойдет на это, те кто воевали не позволят. Я же говорю, окончания войны я не вижу.
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