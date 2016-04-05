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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2640264126422643
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:27

  andrijk777 написав:Так, Гіркін би закінчив ще на етапі Київської області, тільки не програв би, а виграв.
Тому нам і повезло що Гіркін має лиш 10% підтримки а не 50%.

Хоча президентами такі як Гіркін не стають, але генералом він міг би стати при нормальному президенту. І тоді нам би точно не поздоровилось.
А что Гиркин такой выдающийся военачальник? Прям Суворов. Вы сами себе верите? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:27

  andrijk777 написав:
  serg1974 написав:С каких делов мы ( Украина) вообще должны референдумы в Крыму проводить и что-то доказывать ?

Напевно з тих що в пу є ядерна зброя.

Раз в нього є зброя, треба Київ лишати и збігати. А раз решили остаться и сопротивляться - то на этот фактор не обращать внимание.

Тем более что есть мнение, что те у кого тоже есть ЯО, уже дали понять Пу что Украина борется за своё.
Востаннє редагувалось serg1974 в П'ят 11 лис, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:29

  otg написав:
  Игорь Алексеевич написав:На сайтах всё чаще за последние две недели встречаю слово - переговоры.
Значит ведутся какие то закулисные переговоры разных групп и нам начнут немного озвучивать некоторые условия. Это для того, что бы в обществе не было всплеска эмоций, когда про них начнут говорить низы политики, а далее и высш. руководители мировых стран.
Тоже витает такая мысль. Возможно готовят компромисс в виде доброй воли по Запорожской области, а дальше замороженный конфликт. Поэтому они сейчас сконцентрируют все силы на донецком направлении. Типа Донецкая обл. взамен на часть Запорожской. Посмотрим что дальше. Пока я победы не вижу, разве что идти на Москву. Там находится курица в которой яйцо.

Наступаюча сторона(тобто ми) зазвичай не йде на територіальні уступки у війні. Тому не бачу жодної причини Україні йти на територіальні уступки, крім зради вищого керівництва.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:29

  otg написав:
  flyman написав:Мінскі угоди 3++
Наши не согласятся. Даже если власть пойдет на это, те кто воевали не позволят. Я же говорю, окончания войны я не вижу.

Про переговоры не мы решаем, а те кто нам даёт деньги и оружия. Если они скажут, а мы встанем в позу, то тогда как выше писали к Власти в раше может прийти типа Гиркина и там его поддержат. Но больше оружия и денег нам не дадут
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:29

  serg1974 написав:otg
У меня знакомая ( харьковчанка) в эвакуацию уехала в Берегово. Сейчас вернулась в Харьков и рассказывает свои первые впечатления — в Берегоао, мол, все мужики выехали за границу в первые дни войны, и теперь за рулём одни женщины ( а знакомая как раз там авто освоила вынужденно, так как поселилась у знакомых в селе под Берегово). А вернулась в Харьков - а тут снова мужчины за рулём в большинстве.

Я к тому что не факт, что таки в Украине захотят остаться. Многие уже проголосовали ногами
Многие на фронте. Выехали да много, но из др. регионов тоже б выехали многие.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Наступаюча сторона(тобто ми) зазвичай не йде на територіальні уступки у війні. Тому не бачу жодної причини Україні йти на територіальні уступки, крім зради вищого керівництва.
Пуйлу Донбасс тоже уже не нужен. Он уже его разграбил полностью. Но есть амбиции и политика, а значит будет мутить воду по Донбассу. Захочет его оставить, но постепенно, его военные пока будут находится в некоторых казармах Донбасса, показывая своему обществу, что типа он беспокоится там за русскоговорящее население.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 11 лис, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:35

  otg написав:А что Гиркин такой выдающийся военачальник? Прям Суворов. Вы сами себе верите? :)

Неможливо бути гіршим воєначальником/стратегом ніж пу/шойгу. :D :D :D
Думаю на їх фоні - Гіркін "выдающийся военачальник".
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:42

  otg написав:
  andrijk777 написав:Так, Гіркін би закінчив ще на етапі Київської області, тільки не програв би, а виграв.
Тому нам і повезло що Гіркін має лиш 10% підтримки а не 50%.

Хоча президентами такі як Гіркін не стають, але генералом він міг би стати при нормальному президенту. І тоді нам би точно не поздоровилось.
А что Гиркин такой выдающийся военачальник? Прям Суворов. Вы сами себе верите? :)

До чого тут выдающийся-то???)))

Якщо навіть пересічні, але не овсім дурні, орки не можуть второпати чому їх пуйло не робить елементарних речей.
Да ще й вчасно.

Гіркінд макає пуйла в елементарні речі, які він не зробив овсім, або зробив частково й запізно.
Для цього видатним не треба бути.

Були б у владі орків більш розумніші за пуйла, вони б все рівно програли.
Але крові й втрат нам нанесли на порядки більше.
Тому наше щастя, що в орків - пуйло.

Хоча більше щастя було б, якщо в них був розумна демократична влада.
Але тоді б вони орками не були.

Тому й Андрій каже, що пуйлу до гітлера...
Отой крові попив. Хоча й програв.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Многие на фронте. Выехали да много, но из др. регионов тоже б выехали многие.

Нє, Берегово - це мадярський анклав. Там реально більшість угорськомовні(донедавна в школах українська мова була факультативно) і з угорськими паспортами.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:45

  Игорь Алексеевич написав:
  otg написав:
  flyman написав:Мінскі угоди 3++
Наши не согласятся. Даже если власть пойдет на это, те кто воевали не позволят. Я же говорю, окончания войны я не вижу.

Про переговоры не мы решаем, а те кто нам даёт деньги и оружия. Если они скажут, а мы встанем в позу, то тогда как выше писали к Власти в раше может прийти типа Гиркина и там его поддержат. Но больше оружия и денег нам не дадут

"ми" будуть опиратися, бо тоді відміняти обмеження, 18/60 і будуть розборки "хто розмінував Чонгар" і "як орки опинилися в Ірпені"
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