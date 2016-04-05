serg1974 написав:

У меня знакомая ( харьковчанка) в эвакуацию уехала в Берегово. Сейчас вернулась в Харьков и рассказывает свои первые впечатления — в Берегоао, мол, все мужики выехали за границу в первые дни войны, и теперь за рулём одни женщины ( а знакомая как раз там авто освоила вынужденно, так как поселилась у знакомых в селе под Берегово). А вернулась в Харьков - а тут снова мужчины за рулём в большинстве.Я к тому что не факт, что таки в Украине захотят остаться. Многие уже проголосовали ногами