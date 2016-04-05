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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 264226432644264526462647>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Хоча президентами такі як Гіркін не стають, але генералом він міг би стати...
Видимо за ним есть косяки, из-за которых он и не мог прорваться на верх. Хотя под его руководством было организованы операции на полуострове и Донбассе, но это ему не помогло...
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:04

  Howl написав:
  andrijk777 написав:Хоча президентами такі як Гіркін не стають, але генералом він міг би стати...
Видимо за ним есть косяки, из-за которых он и не мог прорваться на верх. Хотя под его руководством было организованы операции на полуострове и Донбассе, но это ему не помогло...

Косяк у нього очевидний - не вміє лизати дупу. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:15

  otg написав:
  andrijk777 написав:Так, Гіркін би закінчив ще на етапі Київської області, тільки не програв би, а виграв.
Тому нам і повезло що Гіркін має лиш 10% підтримки а не 50%.

Хоча президентами такі як Гіркін не стають, але генералом він міг би стати при нормальному президенту. І тоді нам би точно не поздоровилось.
А что Гиркин такой выдающийся военачальник? Прям Суворов. Вы сами себе верите? :)

Ну зі Слов'янську він драпав дуже майстерно, проявив усі стратегічні та тактичні здібності. До речі, зараз ці здібності могли б дуже пригодитися на "Великому херсонському перегрупуванні". Це вже коли Україна хоч якось власну армію організувала з волонтерами та добровольцями. Але так, при тимчасовій відсутності влади, він там на Донеччині зміг очолити колабораціоністів і без опору встановити прапори днр в українські держ установи
Востаннє редагувалось The_Rebel в П'ят 11 лис, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:18

  andrijk777 написав:
  otg написав:А что Гиркин такой выдающийся военачальник? Прям Суворов. Вы сами себе верите? :)

Неможливо бути гіршим воєначальником/стратегом ніж пу/шойгу. :D :D :D
Думаю на їх фоні - Гіркін "выдающийся военачальник".
Да бросьте. Гиркин в военном деле ноль. Вы думаете в 14-м он руководил операцией по захвату? Этого клоуна лишь выставили на всеувиденье. Что касаемо пу/шойгу Вы верите что они руководят фронтом? Шойгу вообще декоративная фигура. Пу лишь ставит задачи командованию.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:22

  The_Rebel написав:Ну зі Слов'янську він драпав дуже майстерно, проявив усі стратегічні та тактичні здібності. Це вже коли Україна хоч якось власну армію організувала з волонтерами та добровольцями.
Даже не дряпав. Есть такое мнение, что наши его выпустили по договорняку. Вообще много мы не знаем.
Але так, при тимчасовій відсутності влади, він там на Донеччині зміг щось очолити колабораціоністів, які його потім і вигнали
Там тоже все покрыто мраком. Как там было на самом деле не известно. Помню что он постоянно жаловался что донетчане не хотят идти воевать.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:23

andrijk777

я думаю Вы все сильно преувеличиваете его личность и правдивость суждений. Скорее он лишь магнит для определенной категории лиц с такими же взглядами. Чтобы последних не выявлять, а сами были на виду. Псевдо правдолюб, типа как из Собчак оппозиция. Если бы его взгляды и амбиции были реальными и опасными для режима, уже давно ждал бы Кирилла.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:23

  andrijk777 написав:Наступаюча сторона(тобто ми) зазвичай не йде на територіальні уступки у війні. Тому не бачу жодної причини Україні йти на територіальні уступки, крім зради вищого керівництва.

Тим більше, що враховуючи матеріальні, а головне людські втрати, то навіть вихід України на 23.02.2022 вже не буде сприйматися як достатнім. Лише деокупація Донбасу, це мінімум у переговорах може бути. Але хотілося б, звичайно, і Крим. Бо у мене лежить Массандра 2013р., яку я привіз із Криму і відкрию лише коли він знову буде українським. Просто закінчення війни може бути після Донбасу, а Крим - можуть залишити до кінця Путіна (надіємся, що недовго), при цьому не знімати санкцій і всіляко чмирити на міжнародній арені, щоб вони (наступний президент) самі захотіли його позбутися
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:24

невтік на Балі невтік

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:25

  sashaqbl написав:Нє, Берегово - це мадярський анклав. Там реально більшість угорськомовні(донедавна в школах українська мова була факультативно) і з угорськими паспортами.
Ну й шо? Більшість ті мадяри за Україну. Але дійсно як би на них давила така пропаганда як в РФ, то хто зна. Поки ті мадяри наші.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:28

  otg написав:
  andrijk777 написав:
  otg написав:А что Гиркин такой выдающийся военачальник? Прям Суворов. Вы сами себе верите? :)

Неможливо бути гіршим воєначальником/стратегом ніж пу/шойгу. :D :D :D
Думаю на їх фоні - Гіркін "выдающийся военачальник".
Да бросьте. Гиркин в военном деле ноль. Вы думаете в 14-м он руководил операцией по захвату? Этого клоуна лишь выставили на всеувиденье. Что касаемо пу/шойгу Вы верите что они руководят фронтом? Шойгу вообще декоративная фигура. Пу лишь ставит задачи командованию.

Гиркин - типичная фсбшная консерва. Долго отыгрывал роль агента влияния в среде нацрашменов, переводя их недовольство с упоротого царька на криворуких бояр, при этом ввинчивая наративы кремлядей о злобной киевской хунте.
antey1969
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