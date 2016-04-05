Видимо за ним есть косяки, из-за которых он и не мог прорваться на верх. Хотя под его руководством было организованы операции на полуострове и Донбассе, но это ему не помогло...
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:04
Косяк у нього очевидний - не вміє лизати дупу.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:15
Ну зі Слов'янську він драпав дуже майстерно, проявив усі стратегічні та тактичні здібності. До речі, зараз ці здібності могли б дуже пригодитися на "Великому херсонському перегрупуванні". Це вже коли Україна хоч якось власну армію організувала з волонтерами та добровольцями. Але так, при тимчасовій відсутності влади, він там на Донеччині зміг очолити колабораціоністів і без опору встановити прапори днр в українські держ установи
Востаннє редагувалось The_Rebel в П'ят 11 лис, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:18
Да бросьте. Гиркин в военном деле ноль. Вы думаете в 14-м он руководил операцией по захвату? Этого клоуна лишь выставили на всеувиденье. Что касаемо пу/шойгу Вы верите что они руководят фронтом? Шойгу вообще декоративная фигура. Пу лишь ставит задачи командованию.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:22
Даже не дряпав. Есть такое мнение, что наши его выпустили по договорняку. Вообще много мы не знаем.
Там тоже все покрыто мраком. Как там было на самом деле не известно. Помню что он постоянно жаловался что донетчане не хотят идти воевать.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:23
andrijk777
я думаю Вы все сильно преувеличиваете его личность и правдивость суждений. Скорее он лишь магнит для определенной категории лиц с такими же взглядами. Чтобы последних не выявлять, а сами были на виду. Псевдо правдолюб, типа как из Собчак оппозиция. Если бы его взгляды и амбиции были реальными и опасными для режима, уже давно ждал бы Кирилла.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:23
Тим більше, що враховуючи матеріальні, а головне людські втрати, то навіть вихід України на 23.02.2022 вже не буде сприйматися як достатнім. Лише деокупація Донбасу, це мінімум у переговорах може бути. Але хотілося б, звичайно, і Крим. Бо у мене лежить Массандра 2013р., яку я привіз із Криму і відкрию лише коли він знову буде українським. Просто закінчення війни може бути після Донбасу, а Крим - можуть залишити до кінця Путіна (надіємся, що недовго), при цьому не знімати санкцій і всіляко чмирити на міжнародній арені, щоб вони (наступний президент) самі захотіли його позбутися
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:24
невтік на Балі невтік
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:25
Ну й шо? Більшість ті мадяри за Україну. Але дійсно як би на них давила така пропаганда як в РФ, то хто зна. Поки ті мадяри наші.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:28
Гиркин - типичная фсбшная консерва. Долго отыгрывал роль агента влияния в среде нацрашменов, переводя их недовольство с упоротого царька на криворуких бояр, при этом ввинчивая наративы кремлядей о злобной киевской хунте.
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