Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:34

The_Rebel написав: Тим більше, що враховуючи матеріальні, а головне людські втрати, то навіть вихід України на 23.02.2022 вже не буде сприйматися як достатнім. Лише деокупація Донбасу, це мінімум у переговорах може бути. Але хотілося б, звичайно, і Крим. Бо у мене лежить Массандра 2013р., яку я привіз із Криму і відкрию лише коли він знову буде українським. Просто закінчення війни може бути після Донбасу, а Крим - можуть залишити до кінця Путіна (надіємся, що недовго), при цьому не знімати санкцій і всіляко чмирити на міжнародній арені, щоб вони (наступний президент) самі захотіли його позбутися Тим більше, що враховуючи матеріальні, а головне людські втрати, то навіть вихід України на 23.02.2022 вже не буде сприйматися як достатнім. Лише деокупація Донбасу, це мінімум у переговорах може бути. Але хотілося б, звичайно, і Крим. Бо у мене лежить Массандра 2013р., яку я привіз із Криму і відкрию лише коли він знову буде українським. Просто закінчення війни може бути після Донбасу, а Крим - можуть залишити до кінця Путіна (надіємся, що недовго), при цьому не знімати санкцій і всіляко чмирити на міжнародній арені, щоб вони (наступний президент) самі захотіли його позбутися

Не так все просто. Рфская армия по прежнему сильна. Нам помогает высокоточное оружие, но мы не так наступаем как Вы рассказываете. Нигде кроме Харьковского направления мы безусловно не пробили фронт. Кроме того РФ обладает ЯО. Я уже рассказывал, что пуйло гопник с улицы и будет драться до конца. Окончание войны и полный возврат территорий может быть только в том случае если не станет главного в Кремле. Это хорошо понимают на Западе, потому и рассматривают разные варианты. В т.ч и переговоры с заморозкой.