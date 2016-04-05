|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:34
The_Rebel написав:
Тим більше, що враховуючи матеріальні, а головне людські втрати, то навіть вихід України на 23.02.2022 вже не буде сприйматися як достатнім. Лише деокупація Донбасу, це мінімум у переговорах може бути. Але хотілося б, звичайно, і Крим. Бо у мене лежить Массандра 2013р., яку я привіз із Криму і відкрию лише коли він знову буде українським. Просто закінчення війни може бути після Донбасу, а Крим - можуть залишити до кінця Путіна (надіємся, що недовго), при цьому не знімати санкцій і всіляко чмирити на міжнародній арені, щоб вони (наступний президент) самі захотіли його позбутися
Не так все просто. Рфская армия по прежнему сильна. Нам помогает высокоточное оружие, но мы не так наступаем как Вы рассказываете. Нигде кроме Харьковского направления мы безусловно не пробили фронт. Кроме того РФ обладает ЯО. Я уже рассказывал, что пуйло гопник с улицы и будет драться до конца. Окончание войны и полный возврат территорий может быть только в том случае если не станет главного в Кремле. Это хорошо понимают на Западе, потому и рассматривают разные варианты. В т.ч и переговоры с заморозкой.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3247
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:37
antey1969 написав:
Гиркин - типичная фсбшная консерва. Долго отыгрывал роль агента влияния в среде нацрашменов, переводя их недовольство с упоротого царька на криворуких бояр, при этом ввинчивая наративы кремлядей о злобной киевской хунте.
Я Вам больше скажу. Никто не видел его полковничи ФСБшные погоны. Есть люди которые рассказывают что он всего лишь прапорщик. На каких помойках его нашли неизвестно, но кто то использовал на полную.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3247
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:38
ЛАД написав:Путин убрал "семибоярщину"
, ликвидировал власть олигархов и подгрёб всё под государство, а точнее под себя. Фактически ушёл от рыночного капитализма к государственному. Сильно ограничил демократические права граждан.
И что в этом хорошего ?
В Украине всегда было несколько центров влияния внутри страны, что помогло выйти из кризиса начала 1990-х быстрее РФ
А Путин задавил "семибанкирщину", потом возросшие цены на нефть позволили создать благополучие РФ, а теперь Путин угробывает всю страну об стену с каждым днём
Автократия ни к чему хорошему не приводит
Знать бы пора уже
ЛАД написав:
Путин с Украиной, к сожалению, давно бы справился, если бы не сильная поддержка Запада. Как финансовая, таки военная (поставками оружия)
А всё как в Вторую Мировую.
Только теперь условный Запад помогает Украине, а не СССР
Если бы не помощь условного Запада СССР, во время Второй Мировой, так же никаких успехов у СССР тупо не было
РФ хотели повторить, для них повторили
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7347
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 1230 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:40
otg написав: antey1969 написав:
Гиркин - типичная фсбшная консерва. Долго отыгрывал роль агента влияния в среде нацрашменов, переводя их недовольство с упоротого царька на криворуких бояр, при этом ввинчивая наративы кремлядей о злобной киевской хунте.
Я Вам больше скажу. Никто не видел его полковничи ФСБшные погоны. Есть люди которые рассказывают что он всего лишь прапорщик. На каких помойках его нашли неизвестно, но кто то использовал на полную.
Ты уже начал отбеливать Гиркина
Мол, на помойке нашли, кто он такой неизвестно
Да от тебя ФСБятиной несёт за километр
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7347
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 1230 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:41
detroytred написав:
Така з справа, наприклад, з початком нападу. Хотаб вказує, що в "підручниках" написано про першочерговість та необхідність знищення ППО. А пуйло не знищив.
Тому що пофіг...
Тут 2 питання. Чи можна його було взагалі знищити ракетами Х-31?
Друге питання: що робити якщо на знищення ППО пішло б 1,5 місяці?
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1734
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:43
Игорь Алексеевич написав:
Пуйлу Донбасс тоже уже не нужен. Он уже его разграбил полностью.
РПедерации Донбасс по экономическим мотивам - не нужен был и в 2014м .
Там же пенсионеров мильйон, а не угля и заводов(столетней выдержки
).
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:45
pesikot написав:
Да от тебя ФСБятиной несёт за километр
ПТУшник опять вставил 5 коп. Да помолчи уже. Будешь выглядеть умнее.
Denik написав:
Тут 2 питання. Чи можна його було взагалі знищити ракетами Х-31?
Друге питання: що робити якщо на знищення ППО пішло б 1,5 місяці?
Если б все пошло как они задумали можно было все уничтожить в первый день. По крайней мере большую часть. Поэтому зачет нашему руководству, кто бы что не рассказывал.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3247
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:55
otg написав:
Я Вам больше скажу. Никто не видел его полковничи ФСБшные погоны. Есть люди которые рассказывают что он всего лишь прапорщик.
ага, унтернадхорунжий от бюстгальтерии.
А на Гундяеве тоже мало кто полковничьи погоны видел
- и шо? не все ж с ним в одну сауну ходят
Новинский видел, думаю.
Когда на Жириновском ГБ-шное звание первый раз принародно засветили официально? - аж когда у их пипла это стало совсем-совсем в респекте.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 11 лис, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:59
Своим хамством ты и подтвердил свою ФСБшность
Я таких, как ты, с 2014 года, пачками здесь видел
Вы все, как под копирку.
Так что, завали хлебало своё
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7347
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 1230 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:05
Игорь Алексеевич написав:
Про переговоры не мы решаем, а те кто нам даёт деньги и оружия
otg написав: flyman написав:
Мінскі угоди 3++
Наши не согласятся. Даже если власть пойдет на это, те кто воевали не позволят. Я же говорю, окончания войны я не вижу.
. Если они скажут, а мы встанем в позу, то тогда как выше писали к Власти в раше может прийти типа Гиркина и там его поддержат. Но больше оружия и денег нам не дадут
Ну прямо все трое собрались
Опять про "внешнее управление", что Украина ничего не решает
Что-то в тебе выдавало любителя РФ, то ли будёновка, то ли парашут за спиной, то ли гонево на Hotab
Украина уже решает, Украина уже делает, уже освобождает территории
А фантазии про Гиркина у власти - оставь для алкашей под подъездом, только они и оценят
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7347
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 1230 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|106936
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|471488
|
|
|1
|4200
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|