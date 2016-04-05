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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:09
flysoulfly написав:
ага, унтернадхорунжий от бюстгальтерии.
А на Гундяеве тоже мало кто полковничьи погоны видел
- и шо? не все ж с ним в одну сауну ходят
Новинский видел, думаю.
Когда на Жириновском ГБ-шное звание первый раз принародно засветили официально? - аж когда у их пипла это стало совсем-совсем в респекте.
Т.е Вы верите что этот клоун полковник? Великий полководец?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:10
otg написав: sashaqbl написав:
Нє, Берегово - це мадярський анклав. Там реально більшість угорськомовні(донедавна в школах українська мова була факультативно) і з угорськими паспортами.
Ну й шо? Більшість ті мадяри за Україну. Але дійсно як би на них давила така пропаганда як в РФ, то хто зна. Поки ті мадяри наші.
За деньги московитян, под правильными лозунгами, "их делали чужими".
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:11
otg написав:
Не так все просто. Рфская армия по прежнему сильна. Нам помогает высокоточное оружие, но мы не так наступаем как Вы рассказываете. Нигде кроме Харьковского направления мы безусловно не пробили фронт. Кроме того РФ обладает ЯО. Я уже рассказывал, что пуйло гопник с улицы и будет драться до конца. Окончание войны и полный возврат территорий может быть только в том случае если не станет главного в Кремле. Это хорошо понимают на Западе, потому и рассматривают разные варианты. В т.ч и переговоры с заморозкой.
Сильна, ніхто не сперечається, але вже видно, що за бажання Заходу можливо дійти до Форосу. Формула приблизно така X + Y > Z, де X - це Україна, Z - це Росія (нехай з Білорусь/Іран/КНДР), а Y - допомога Заходу. Якщо X = такий же бойовий дух та майстерність, а Y = поточна допомога + ATACAMS + ABRAMS + F16, то у Z немає шансів. Щоб вони там не мекали і бекали.
В X ми не сумніваємося, а ось Y потрібно всіляко стимулювати і підкреслювати, що не може бути альтернативи повній деокупації. Тому краще довести діло до кінця, а не відкладати війну на потім
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:14
andrijk777 написав: otg написав: Игорь Алексеевич написав:
На сайтах всё чаще за последние две недели встречаю слово - переговоры.
Значит ведутся какие то закулисные переговоры разных групп и нам начнут немного озвучивать некоторые условия. Это для того, что бы в обществе не было всплеска эмоций, когда про них начнут говорить низы политики, а далее и высш. руководители мировых стран.
Тоже витает такая мысль. Возможно готовят компромисс в виде доброй воли по Запорожской области, а дальше замороженный конфликт. Поэтому они сейчас сконцентрируют все силы на донецком направлении. Типа Донецкая обл. взамен на часть Запорожской. Посмотрим что дальше. Пока я победы не вижу, разве что идти на Москву. Там находится курица в которой яйцо.
Наступаюча сторона(тобто ми) зазвичай не йде на територіальні уступки у війні. Тому не бачу жодної причини Україні йти на територіальні уступки, крім зради вищого керівництва.
Крім зради вищого керівництва західних партнерів.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:16
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
Пуйлу Донбасс тоже уже не нужен. Он уже его разграбил полностью.
РПедерации Донбасс по экономическим мотивам - не нужен был и в 2014м .
Там же пенсионеров мильйон, а не угля и заводов(столетней выдержки
).
Уберите коррупционную составляющую в экономике и ситуация отзеркалится.
За созданием такого "Донбасса" и стояли все от РФ до США, ибо Украина, как "Государство" первого эшелона ни кому не нужна, кроме украинцев.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:17
otg написав:
Кроме того РФ обладает ЯО.
хіба на папері
було проведено останнім часом 7 випробовувань яо в підарашці - УСІ ПРОВАЛЕНО
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:22
otg написав:
Если б все пошло как они задумали можно было все уничтожить в первый день. По крайней мере большую часть. Поэтому зачет нашему руководству, кто бы что не рассказывал.
Ти хоч в армії служив? Біля Бука чи Оси стояв? Тактику ППО може знаєш?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:22
ЛАД написав:
Крім зради вищого керівництва західних партнерів.
Вы, я так понимаю, анонсируете новый "развод"?
(согласно заявленного в инете перечня условий)
На 100% мы от них зависим в оборонной сфере - вооружении.
А своё.... - приватизировали.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 11 лис, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:23
greenozon написав:
хіба на папері
було проведено останнім часом 7 випробовувань яо в підарашці - УСІ ПРОВАЛЕНО
Если б все было так, то США давно бы вступило бы в войну на нашей стороне и за несколько дней уничтожили б все что шевелится в РФ. А так даже дальние боеприпасы с беспилотниками не дают.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:24
andrijk777 написав:
Так, Гіркін би закінчив ще на етапі Київської області, тільки не програв би, а виграв
гиркин трепач. Писал что Польша вот вот аннексирует ЗУ. Невозможно вариться в котле роспропа и при этом сохранять адекватность. Уметь критиковать не такой большой талант, но даже этого таланта на РФ дефицит. Поэтому гиркин выглядит +/- адекватнее остальных неадекватов. За пределами свои узкого кругозора из него льется то же самое дерьмо, которое льется из остальных пропагандонов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 11 лис, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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