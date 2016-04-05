otg написав:

Не так все просто. Рфская армия по прежнему сильна. Нам помогает высокоточное оружие, но мы не так наступаем как Вы рассказываете. Нигде кроме Харьковского направления мы безусловно не пробили фронт. Кроме того РФ обладает ЯО. Я уже рассказывал, что пуйло гопник с улицы и будет драться до конца. Окончание войны и полный возврат территорий может быть только в том случае если не станет главного в Кремле. Это хорошо понимают на Западе, потому и рассматривают разные варианты. В т.ч и переговоры с заморозкой.