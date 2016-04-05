Schmit написав:100% на Балі повинна їхати потужна українська делегація дипломатів на чолі з президентом і розмазати там москалів по усім пунктам. Тільки ідіоти можуть упустити такий шанс.
Во главе с Тарасиком
За зовнішню політику хто відповідає? Той і повинен виконувати свою функцію - їхати і домовлятись з главами найсильніших держав світу. Кращої площадки донести свою тему просто немає. Упустити такий шанс - ідіотизм і профнепридатність.
ЛАД написав:Путин убрал "семибоярщину", ликвидировал власть олигархов и подгрёб всё под государство, а точнее под себя. Фактически ушёл от рыночного капитализма к государственному. Сильно ограничил демократические права граждан.
Так діяли майже усі диктатори. Чим пу відрізняється від якогось африканського диктатора? Не порівнюйте Гітлера і пу. Гітлер це глиба порівняно з пу.
ЛАД написав:Путин с Украиной, к сожалению, давно бы справился, если бы не сильная поддержка Запада. Как финансовая, таки военная (поставками оружия). Если бы не западные поставки мы бы давно уже воевали лопатами (как собирался, по-моему, Кулеба). Путин, конечно, не воюет с НАТО, как пишут их СМИ, но и "нещасна" Україна" воюет не сама по себе.
І що? Британія також би не справилась з Гітлером якби не США. А слідом би і СРСР не справився з Гітлером, якби не Британія і США.
Це ж не зменшує заслуг Британії і СРСР.
Так я с этими Вашими высказываниями и не спорю. Возражал против высказываний vitaliian и detroytred о причинах войны - необходимость для Путина переформатировать РФ и необходимости присоединения стран с перерабатывающей экономикой. Насчёт Британии - вероятно, победить не смогла бы, но и победа Гитлера была далеко не гарантирована. С СССР вопрос сложнее, трудно сказать. Хотя, конечно, это не умаляет заслуг в победе Британии и СССР. Так же, как помощь Запада не умаляет заслуг ЗСУ.
P.s. Роль и возможности Гиркина Вы, по-моему, сильно переоцениваете.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лис, 2022 20:54, всього редагувалось 2 разів.
За сумарними даними різних HUMINT-джерел міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm з трьох різних напрямків, після публічного оголошення гш зс рф про "вихід з Херсону" серед російських військових, особливо, ЧМОбіків зростає впевненість, що можна безкарно саботувати накази щодо наступів, лишати позиції і повертатись додому. ЧМОбіки, яких полишають в полях без нагляду, бачать безконтрольність та хаос у російській армії, не ведеться чіткий облік втрат, тому можна легко полишити позиції й рахуватись "зниклим без звістки", щоб перечекати зиму у сільській місцевості на території росії. Точна кількість, хто вже втік з позицій невідома, але як мінімум 30 ЧМОбіків малими групами по 4-5 осіб вже втекли з позицій і відійшли лісами в бік російського кордону. https://t.me/informnapalm/14148
Schmit написав:За зовнішню політику хто відповідає? Той і повинен виконувати свою функцію - їхати і домовлятись з главами найсильніших держав світу. Кращої площадки донести свою тему просто немає. Упустити такий шанс - ідіотизм і профнепридатність.
Тема 100 раз донесена і дуже переконливо. По відео це буде ще раз і як завжди на висоті. Думаю не треба тут давати поради тим хто радив колись Фьодорича. Це просто смішно.
ЛАД написав:Возражал против высказываний vitaliian и detroytred о причинах войны - необходимость для Путина переформатировать РФ и необходимости присоединения стран с перерабатывающей экономикой.
это ж всего лишь гипотезы. Путин противоречивый, у него в голове причина войны могла с февраля уже 5 раз поменяться. Гадать что у него в голове бессмысленно, через месяц новое обоснование появится. Я исходил от противного. Нужны были территории, все происходило бы иначе.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 20:58, всього редагувалось 3 разів.