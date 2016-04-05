ЛАД написав:Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне. И уж, тем более, она не нужна при расчёте на "победу за 3 дня" и "хлеб-соль" при захвате городов. "Туземцы" будут поддерживать порядок сами. Под "чутким руководством" оккупантов.
До Харьківа навесні їхали машини, набиті щитами та касками росгвардії, тобто поліцаї. Багато відео було на цю тему в березні та квітні. Статистика по вбитих росгвардійцях теж велика. Тобто готувалися у другої хвилі наводити «порядок» на місцях.
vitaliian написав:Точна кількість, хто вже втік з позицій невідома, але як мінімум 30 ЧМОбіків малими групами по 4-5 осіб вже втекли з позицій і відійшли лісами в бік російського кордону.
30 человек это не об чем. Солдаты всегда бегали, особенно в начале 90-х. А здесь война, это естественно. Но нам это мало поможет, пока это не примет массовый характер. Кстати не факт что не будут искать. Кто то даже здесь вроде постил как искали вертолетами таких убежавших.
Востаннє редагувалось otg в П'ят 11 лис, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне. И уж, тем более, она не нужна при расчёте на "победу за 3 дня" и "хлеб-соль" при захвате городов. "Туземцы" будут поддерживать порядок сами. Под "чутким руководством" оккупантов.
До Харьківа навесні їхали машини, набиті щитами та касками росгвардії, тобто поліцаї. Багато відео було на цю тему в березні та квітні. Статистика по вбитих росгвардійцях теж велика. Тобто готувалися у другої вилки наводити «порядок» на місцях.
и что ими хоть раз воспользовались, например в Буче? Там просто расстреливали всех мужчин. Никаких администраций не создавали, правил не устанавливали. Несколько колон мирных жителей просто расстреляли на трассе. Сравните с оккупацией Крыма. Когда есть желание присоединить территорию так себя не ведут и северную Салтовку не обстреливают, это тупо с военной/политической точки зрения.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 21:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: и что ими хоть раз воспользовались, например в Буче? Там просто расстреливали всех мужчин. Никаких администраций не создавали, правил не устанавливали. Сравните с оккупацией Крыма.
Так они хотели оккупировать не Бучу, а захватить Киев. Там бы создали ручное правительство и процесс пошел бы не только в Буче. Это же очевидно.
Ближе к истине, хотели скинуть Зеленского или чтобы он сам сбежал. Но всё равно расстрел мирных жителей не решал ни одной военно-политической задачи. Это был террор ради террора, отчаяние от бессилия или может личный каприз пуйла.
Schmit написав:За зовнішню політику хто відповідає? Той і повинен виконувати свою функцію - їхати і домовлятись з главами найсильніших держав світу. Кращої площадки донести свою тему просто немає. Упустити такий шанс - ідіотизм і профнепридатність.
Тема 100 раз донесена і дуже переконливо. По відео це буде ще раз і як завжди на висоті.
Головне бумажку не загубити.
otg написав:Думаю не треба тут давати поради тим хто радив колись Фьодорича. Це просто смішно.
Приведи хоть один мій комент з цього форуму у підтримку чивакуні, а якщо ні, то помовч.
vitaliian Так, згоден, свинособаки і нелюді. Таке іноді враження, що до нас приїхали якісь людські покидьки. По меті війни залишаюсь при своєї думці, - це бажання стратити щонайбільше народу, у т.ч. створив важки умови життя без світла та тепла після руйнування об’єктів енергопостачання. Це стосується «своїх» та «чужих» - ставлення до чмобиків (своїх) як до тварин на забій.