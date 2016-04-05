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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2646264726482649>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:56

  ЛАД написав:Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне. И уж, тем более, она не нужна при расчёте на "победу за 3 дня" и "хлеб-соль" при захвате городов. "Туземцы" будут поддерживать порядок сами. Под "чутким руководством" оккупантов.

До Харьківа навесні їхали машини, набиті щитами та касками росгвардії, тобто поліцаї. Багато відео було на цю тему в березні та квітні. Статистика по вбитих росгвардійцях теж велика. Тобто готувалися у другої хвилі наводити «порядок» на місцях.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:59

  vitaliian написав:Точна кількість, хто вже втік з позицій невідома, але як мінімум 30 ЧМОбіків малими групами по 4-5 осіб вже втекли з позицій і відійшли лісами в бік російського кордону.
30 человек это не об чем. Солдаты всегда бегали, особенно в начале 90-х. А здесь война, это естественно. Но нам это мало поможет, пока это не примет массовый характер. Кстати не факт что не будут искать. Кто то даже здесь вроде постил как искали вертолетами таких убежавших.
Востаннє редагувалось otg в П'ят 11 лис, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:02

  Archivarius написав:
  ЛАД написав:Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне. И уж, тем более, она не нужна при расчёте на "победу за 3 дня" и "хлеб-соль" при захвате городов. "Туземцы" будут поддерживать порядок сами. Под "чутким руководством" оккупантов.

До Харьківа навесні їхали машини, набиті щитами та касками росгвардії, тобто поліцаї. Багато відео було на цю тему в березні та квітні. Статистика по вбитих росгвардійцях теж велика. Тобто готувалися у другої вилки наводити «порядок» на місцях.
и что ими хоть раз воспользовались, например в Буче? Там просто расстреливали всех мужчин. Никаких администраций не создавали, правил не устанавливали. Несколько колон мирных жителей просто расстреляли на трассе. Сравните с оккупацией Крыма. Когда есть желание присоединить территорию так себя не ведут и северную Салтовку не обстреливают, это тупо с военной/политической точки зрения.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:05

  vitaliian написав: и что ими хоть раз воспользовались, например в Буче? Там просто расстреливали всех мужчин. Никаких администраций не создавали, правил не устанавливали. Сравните с оккупацией Крыма.
Так они хотели оккупировать не Бучу, а захватить Киев. Там бы создали ручное правительство и процесс пошел бы не только в Буче. Это же очевидно.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:10

  otg написав:
  vitaliian написав: и что ими хоть раз воспользовались, например в Буче? Там просто расстреливали всех мужчин. Никаких администраций не создавали, правил не устанавливали. Сравните с оккупацией Крыма.
Так они хотели оккупировать не Бучу, а захватить Киев. Там бы создали ручное правительство и процесс пошел бы не только в Буче. Это же очевидно.

Ближе к истине, хотели скинуть Зеленского или чтобы он сам сбежал. Но всё равно расстрел мирных жителей не решал ни одной военно-политической задачи. Это был террор ради террора, отчаяние от бессилия или может личный каприз пуйла.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:13

  otg написав:
  Schmit написав:За зовнішню політику хто відповідає? Той і повинен виконувати свою функцію - їхати і домовлятись з главами найсильніших держав світу. Кращої площадки донести свою тему просто немає. Упустити такий шанс - ідіотизм і профнепридатність.
Тема 100 раз донесена і дуже переконливо. По відео це буде ще раз і як завжди на висоті.

Головне бумажку не загубити.
  otg написав:Думаю не треба тут давати поради тим хто радив колись Фьодорича. :) Це просто смішно.

Приведи хоть один мій комент з цього форуму у підтримку чивакуні, а якщо ні, то помовч.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:и что ими хоть раз воспользовались, например в Буче? Там просто расстреливали всех мужчин. Никаких администраций не создавали, правил не устанавливали.

В Бучу росгвардия не заходила , била попитка - и есть епичное видело о угольках на мосту через реку Ирпень.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:22

vitaliian
Так, згоден, свинособаки і нелюді. Таке іноді враження, що до нас приїхали якісь людські покидьки. По меті війни залишаюсь при своєї думці, - це бажання стратити щонайбільше народу, у т.ч. створив важки умови життя без світла та тепла після руйнування об’єктів енергопостачання. Це стосується «своїх» та «чужих» - ставлення до чмобиків (своїх) як до тварин на забій.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:27

  Goodman написав:
  vitaliian написав:и что ими хоть раз воспользовались, например в Буче? Там просто расстреливали всех мужчин. Никаких администраций не создавали, правил не устанавливали.

В Бучу росгвардия не заходила , била попитка - и есть епичное видело о угольках на мосту через реку Ирпень.

Вот это?
https://youtu.be/3QDxcbGujOA
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:31

vitaliian нет, било сугубо в ТГ , где пацани показивали, что стало с колоной росгвардии.

Кста, Житомир вовремя спустил воду и дал затопления в Демидове , все начало плавать и колонни застопорились и начали творить делов от мародерства, пьянства, расстрелов и убийств.
Goodman
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