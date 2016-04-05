Archivarius написав:Таке іноді враження, що до нас приїхали якісь людські покидьки
был у меня школьный друг в 90х уехал на РФ. Недавно я его нашел в сети, пообщались немного, хоть он и не в армии и в Украину воевать не желает, но такой же подонок о которых вы говорите. Не буду пересказывать весь с ним диалог, тупая смесь "мы великая Россия а вас Америка во все дыры, бла бла бла. А Путин все правильно делает". Подонков там 3/4 взрослого населения. Остальным вообще пофиг, что где то людей убивают. Целая нация рабов и деградантов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Не так все просто. Рфская армия по прежнему сильна ... Кроме того РФ обладает ЯО.
Чи не забагато пієтєту для туземної бензоколонки? Армія США теж сильна, і має ЯО, але це їй не завадило програти в'єтнам та афган. Ніхто не каже, що все просто, але нам своє робить. Думка абєзьян нікого не цікавить.
greenozon написав: хіба на папері було проведено останнім часом 7 випробовувань яо в підарашці - УСІ ПРОВАЛЕНО
Если б все было так, то США давно бы вступило бы в войну на нашей стороне и за несколько дней уничтожили б все что шевелится в РФ. А так даже дальние боеприпасы с беспилотниками не дают.
Ви, москалі, завжди палитесь на тому, що вважаєте усіх людей на землі схожими на вас.
"РФ давно бы вступило бы в войну на нашей стороне и за несколько дней уничтожили б все что шевелится в США" - це вони дійсно б зробили, якби могли. Але ж це саме русня - хворі покидьки, а не США. США цей рівень переросли ще кілька століть тому.