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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2646264726482649
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:33

  Archivarius написав:Таке іноді враження, що до нас приїхали якісь людські покидьки
был у меня школьный друг в 90х уехал на РФ. Недавно я его нашел в сети, пообщались немного, хоть он и не в армии и в Украину воевать не желает, но такой же подонок о которых вы говорите. Не буду пересказывать весь с ним диалог, тупая смесь "мы великая Россия а вас Америка во все дыры, бла бла бла. А Путин все правильно делает". Подонков там 3/4 взрослого населения. Остальным вообще пофиг, что где то людей убивают. Целая нация рабов и деградантов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:37

  Goodman написав:vitaliian нет, било сугубо в ТГ , где пацани показивали, что стало с колоной росгвардии.
это росгвардеец которого подбили в составе колоны в Гостомеле. Там где трупы жаренные лежали. Послушайте если интересно, хотя ничего нового вы от него не узнаете.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:43

  otg написав:Не так все просто. Рфская армия по прежнему сильна ... Кроме того РФ обладает ЯО.

Чи не забагато пієтєту для туземної бензоколонки?
Армія США теж сильна, і має ЯО, але це їй не завадило програти в'єтнам та афган.
Ніхто не каже, що все просто, але нам своє робить. Думка абєзьян нікого не цікавить.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:46

  otg написав:Т.е Вы верите что этот клоун полковник? Великий полководец? :)

Он кусок г**на. А на его звание нам по**р
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:47

Центр Херсона сейчас

https://t.me/babel/24400?single
Я так понимаю света в городе нет
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:49

  otg написав:
  greenozon написав:
хіба на папері
було проведено останнім часом 7 випробовувань яо в підарашці - УСІ ПРОВАЛЕНО
Если б все было так, то США давно бы вступило бы в войну на нашей стороне и за несколько дней уничтожили б все что шевелится в РФ. А так даже дальние боеприпасы с беспилотниками не дают.

Ви, москалі, завжди палитесь на тому, що вважаєте усіх людей на землі схожими на вас.

"РФ давно бы вступило бы в войну на нашей стороне и за несколько дней уничтожили б все что шевелится в США" - це вони дійсно б зробили, якби могли. Але ж це саме русня - хворі покидьки, а не США. США цей рівень переросли ще кілька століть тому.
sergey_sryvkin
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