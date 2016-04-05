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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2647264826492650>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:37

  Goodman написав:vitaliian нет, било сугубо в ТГ , где пацани показивали, что стало с колоной росгвардии.
это росгвардеец которого подбили в составе колоны в Гостомеле. Там где трупы жаренные лежали. Послушайте если интересно, хотя ничего нового вы от него не узнаете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:43

  otg написав:Не так все просто. Рфская армия по прежнему сильна ... Кроме того РФ обладает ЯО.

Чи не забагато пієтєту для туземної бензоколонки?
Армія США теж сильна, і має ЯО, але це їй не завадило програти в'єтнам та афган.
Ніхто не каже, що все просто, але нам своє робить. Думка абєзьян нікого не цікавить.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:46

  otg написав:Т.е Вы верите что этот клоун полковник? Великий полководец? :)

Он кусок г**на. А на его звание нам по**р
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:47

Центр Херсона сейчас

https://t.me/babel/24400?single
Я так понимаю света в городе нет
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:49

  otg написав:
  greenozon написав:
хіба на папері
було проведено останнім часом 7 випробовувань яо в підарашці - УСІ ПРОВАЛЕНО
Если б все было так, то США давно бы вступило бы в войну на нашей стороне и за несколько дней уничтожили б все что шевелится в РФ. А так даже дальние боеприпасы с беспилотниками не дают.

Ви, москалі, завжди палитесь на тому, що вважаєте усіх людей на землі схожими на вас.

"РФ давно бы вступило бы в войну на нашей стороне и за несколько дней уничтожили б все что шевелится в США" - це вони дійсно б зробили, якби могли. Але ж це саме русня - хворі покидьки, а не США. США цей рівень переросли ще кілька століть тому.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:30

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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:37

1. До 15го 11.2022, озвученного Си - 4 дня.
2. До 05.12.2022. - 24 дня
3. С газом Европа порешала.
4. С углём ситуация хуже.
5. Вооружение, как товар от РФ - утратило презентабельность.
6. Передовые, коммерческие Космические программы, с их участием - они обрезали сами.
7. Лес - покупает Америка через Китай. (здесь вопросы за Китаем)
8. Иран-Северная Корея-Эритрея-РФ... .точка? или Сирия, Афганистан, ЮАР, Киргизия, Таджикистан,...
9. Металлы все оставляют https://www.rbc.ua/ukr/news/londonska-b ... 96192.html
10. Свифт вновь грозят подсократить.
11. Биткоин обрезали.(Маск стены грызёт)
...............................
Когда официально мир назовёт московию банановой?
А поцреоты в рифляндии мечут икру - гадают будут ли их и дальше кошерно кормить, за правильное видение политики хозяина?
Им и невдомёк, что жрать придётся еловые шишки.
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 11 лис, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:50

  vitaliian написав:Ближе к истине, хотели скинуть Зеленского или чтобы он сам сбежал. Но всё равно расстрел мирных жителей не решал ни одной военно-политической задачи. Это был террор ради террора, отчаяние от бессилия или может личный каприз пуйла.
Я Вам раскрою небольшую тайну: это могли быть "перегибы на местах". Вы и вправду думаете что пуйло сам лично давал команду расстреливать каждого встречного в Буче? Но дело даже не в этом. Вы себе нарисовали пуйла такой себе капризной барыней с розгами. :) На самом деле он холоднокровный ГБшник с ясными целями. Вы там себе навыдергивали разных умных слов с учебника психологии и даже с фильма "триггер". На самом деле все гораздо проще. У человека всегда есть какие то амбиции. У кого то деньги, у кого то карьера, еще что то. У этого все есть. То бишь он достиг макс. своих хотелок. Некоторые в таком случае ищут острых ощущений, пускаются во все тяжкие -гомосексуализм, педофелия. Этот решил стать властителем мира. (Кстати он не первый) Украина в данном случае это шаг к этому через создание такого себе могущественного ньюСССР. А все эти Бучи, Херсон, Крым, дырявые республики, лишь средства достижения этой цели. Вот и все объяснения, а не то что Вы себе там понапридумывали.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:57

оказывается антоновский мост взорвали наши, случайно, мочили колонну русни, и попали в уже заложенную в мост взрывчатку, подрыв моста ускорил бегство москалей на неделю, они сразу ломанули через Днепр, на лодках, матрасах, уточках...драки за лодки были со стрельбой, побросали, повзрывали всю технику, у нас теперь освобождается 8 бтг, на новое направление, а москальские войска остались без техники и бк..., бросали даже вертолёты... :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:00

vitaliian
Хотел написать в личку кое-что, что, возможно, было бы Вам интересно.
Но... игнор так игнор.
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