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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2647264826492650
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:14

Американский Институт изучения войны (ISW) утром в пятницу признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было в Харьковской области.
........
Отвод российских войск из Херсона был подготовлен заранее и по сравнению с харьковским отступлением в начале сентября был организован "очень дисциплинированно и грамотно с военной точки зрения", заявил. полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной рады Украины Роман Костенко (цитата по изданию Republic, объявленному в России СМИ-"иноагентом").

https://www.bbc.com/russian/features-63599675
Жаль, если действительно сумели.
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