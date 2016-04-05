Американский Институт изучения войны (ISW) утром в пятницу признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было в Харьковской области.
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Отвод российских войск из Херсона был подготовлен заранее и по сравнению с харьковским отступлением в начале сентября был организован "очень дисциплинированно и грамотно с военной точки зрения", заявил. полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной рады Украины Роман Костенко (цитата по изданию Republic, объявленному в России СМИ-"иноагентом").
Жаль, если действительно сумели.