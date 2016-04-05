RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2646264726482649
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:37

1. До 15го 11.2022, озвученного Си - 4 дня.
2. До 05.12.2022. - 24 дня
3. С газом Европа порешала.
4. С углём ситуация хуже.
5. Вооружение, как товар от РФ - утратило презентабельность.
6. Передовые, коммерческие Космические программы, с их участием - они обрезали сами.
7. Лес - покупает Америка через Китай. (здесь вопросы за Китаем)
8. Иран-Северная Корея-Эритрея-РФ... .точка? или Сирия, Афганистан, ЮАР, Киргизия, Таджикистан,...
9. Металлы все оставляют https://www.rbc.ua/ukr/news/londonska-b ... 96192.html
10. Свифт вновь грозят подсократить.
11. Биткоин обрезали.(Маск стены грызёт)
...............................
Когда официально мир назовёт московию банановой?
А поцреоты в рифляндии мечут икру - гадают будут ли их и дальше кошерно кормить, за правильное видение политики хозяина?
Им и невдомёк, что жрать придётся еловые шишки.
Зображення
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 11 лис, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10216
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:50

  vitaliian написав:Ближе к истине, хотели скинуть Зеленского или чтобы он сам сбежал. Но всё равно расстрел мирных жителей не решал ни одной военно-политической задачи. Это был террор ради террора, отчаяние от бессилия или может личный каприз пуйла.
Я Вам раскрою небольшую тайну: это могли быть "перегибы на местах". Вы и вправду думаете что пуйло сам лично давал команду расстреливать каждого встречного в Буче? Но дело даже не в этом. Вы себе нарисовали пуйла такой себе капризной барыней с розгами. :) На самом деле он холоднокровный ГБшник с ясными целями. Вы там себе навыдергивали разных умных слов с учебника психологии и даже с фильма "триггер". На самом деле все гораздо проще. У человека всегда есть какие то амбиции. У кого то деньги, у кого то карьера, еще что то. У этого все есть. То бишь он достиг макс. своих хотелок. Некоторые в таком случае ищут острых ощущений, пускаются во все тяжкие -гомосексуализм, педофелия. Этот решил стать властителем мира. (Кстати он не первый) Украина в данном случае это шаг к этому через создание такого себе могущественного ньюСССР. А все эти Бучи, Херсон, Крым, дырявые республики, лишь средства достижения этой цели. Вот и все объяснения, а не то что Вы себе там понапридумывали.
otg
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:57

оказывается антоновский мост взорвали наши, случайно, мочили колонну русни, и попали в уже заложенную в мост взрывчатку, подрыв моста ускорил бегство москалей на неделю, они сразу ломанули через Днепр, на лодках, матрасах, уточках...драки за лодки были со стрельбой, побросали, повзрывали всю технику, у нас теперь освобождается 8 бтг, на новое направление, а москальские войска остались без техники и бк..., бросали даже вертолёты... :shock:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7998
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:00

vitaliian
Хотел написать в личку кое-что, что, возможно, было бы Вам интересно.
Но... игнор так игнор.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23179
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:14

Американский Институт изучения войны (ISW) утром в пятницу признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было в Харьковской области.
........
Отвод российских войск из Херсона был подготовлен заранее и по сравнению с харьковским отступлением в начале сентября был организован "очень дисциплинированно и грамотно с военной точки зрения", заявил. полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной рады Украины Роман Костенко (цитата по изданию Republic, объявленному в России СМИ-"иноагентом").

https://www.bbc.com/russian/features-63599675
Жаль, если действительно сумели.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23179
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:29

  ЛАД написав:
Американский Институт изучения войны (ISW) утром в пятницу признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было в Харьковской области.
........
Отвод российских войск из Херсона был подготовлен заранее и по сравнению с харьковским отступлением в начале сентября был организован "очень дисциплинированно и грамотно с военной точки зрения", заявил. полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной рады Украины Роман Костенко (цитата по изданию Republic, объявленному в России СМИ-"иноагентом").

https://www.bbc.com/russian/features-63599675
Жаль, если действительно сумели.

Як ви представляєте організований відступ через дирявий міст за 3 дні 20 тис. війська із технікою, ще й під натиском ЗСУ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29920
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:36

  flyman написав:Як ви представляєте організований відступ через дирявий міст за 3 дні 20 тис. війська із технікою, ще й під натиском ЗСУ?
Они вывели осн силы раньше. Ночью вышли лишь те кто держал передовую. Я писал, наша разведка сработала не очень хорошо, в данной ситуации. Хотя посмотрим что наши увидят завтра. Инфа противоречивая.
otg
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рогозин на фронте. Уже космос поднял, приехал поднимать босоту на фронте :)
otg
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:51

  otg написав:
  flyman написав:Як ви представляєте організований відступ через дирявий міст за 3 дні 20 тис. війська із технікою, ще й під натиском ЗСУ?
Они вывели осн силы раньше. Ночью вышли лишь те кто держал передовую. Я писал, наша разведка сработала не очень хорошо, в данной ситуации. Хотя посмотрим что наши увидят завтра. Инфа противоречивая.

2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29920
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2646264726482649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106942
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 471526
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4200
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2300)
12.11.2022 00:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.