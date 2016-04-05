Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:50

vitaliian написав: Ближе к истине, хотели скинуть Зеленского или чтобы он сам сбежал. Но всё равно расстрел мирных жителей не решал ни одной военно-политической задачи. Это был террор ради террора, отчаяние от бессилия или может личный каприз пуйла. Ближе к истине, хотели скинуть Зеленского или чтобы он сам сбежал. Но всё равно расстрел мирных жителей не решал ни одной военно-политической задачи. Это был террор ради террора, отчаяние от бессилия или может личный каприз пуйла.

Я Вам раскрою небольшую тайну: это могли быть "перегибы на местах". Вы и вправду думаете что пуйло сам лично давал команду расстреливать каждого встречного в Буче? Но дело даже не в этом. Вы себе нарисовали пуйла такой себе капризной барыней с розгами.На самом деле он холоднокровный ГБшник с ясными целями. Вы там себе навыдергивали разных умных слов с учебника психологии и даже с фильма "триггер". На самом деле все гораздо проще. У человека всегда есть какие то амбиции. У кого то деньги, у кого то карьера, еще что то. У этого все есть. То бишь он достиг макс. своих хотелок. Некоторые в таком случае ищут острых ощущений, пускаются во все тяжкие -гомосексуализм, педофелия. Этот решил стать властителем мира. (Кстати он не первый) Украина в данном случае это шаг к этому через создание такого себе могущественного ньюСССР. А все эти Бучи, Херсон, Крым, дырявые республики, лишь средства достижения этой цели. Вот и все объяснения, а не то что Вы себе там понапридумывали.