1. До 15го 11.2022, озвученного Си - 4 дня. 2. До 05.12.2022. - 24 дня 3. С газом Европа порешала. 4. С углём ситуация хуже. 5. Вооружение, как товар от РФ - утратило презентабельность. 6. Передовые, коммерческие Космические программы, с их участием - они обрезали сами. 7. Лес - покупает Америка через Китай. (здесь вопросы за Китаем) 8. Иран-Северная Корея-Эритрея-РФ... .точка? или Сирия, Афганистан, ЮАР, Киргизия, Таджикистан,... 9. Металлы все оставляют https://www.rbc.ua/ukr/news/londonska-b ... 96192.html 10. Свифт вновь грозят подсократить. 11. Биткоин обрезали.(Маск стены грызёт) ............................... Когда официально мир назовёт московию банановой? А поцреоты в рифляндии мечут икру - гадают будут ли их и дальше кошерно кормить, за правильное видение политики хозяина? Им и невдомёк, что жрать придётся еловые шишки.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 11 лис, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Ближе к истине, хотели скинуть Зеленского или чтобы он сам сбежал. Но всё равно расстрел мирных жителей не решал ни одной военно-политической задачи. Это был террор ради террора, отчаяние от бессилия или может личный каприз пуйла.
Я Вам раскрою небольшую тайну: это могли быть "перегибы на местах". Вы и вправду думаете что пуйло сам лично давал команду расстреливать каждого встречного в Буче? Но дело даже не в этом. Вы себе нарисовали пуйла такой себе капризной барыней с розгами. На самом деле он холоднокровный ГБшник с ясными целями. Вы там себе навыдергивали разных умных слов с учебника психологии и даже с фильма "триггер". На самом деле все гораздо проще. У человека всегда есть какие то амбиции. У кого то деньги, у кого то карьера, еще что то. У этого все есть. То бишь он достиг макс. своих хотелок. Некоторые в таком случае ищут острых ощущений, пускаются во все тяжкие -гомосексуализм, педофелия. Этот решил стать властителем мира. (Кстати он не первый) Украина в данном случае это шаг к этому через создание такого себе могущественного ньюСССР. А все эти Бучи, Херсон, Крым, дырявые республики, лишь средства достижения этой цели. Вот и все объяснения, а не то что Вы себе там понапридумывали.
оказывается антоновский мост взорвали наши, случайно, мочили колонну русни, и попали в уже заложенную в мост взрывчатку, подрыв моста ускорил бегство москалей на неделю, они сразу ломанули через Днепр, на лодках, матрасах, уточках...драки за лодки были со стрельбой, побросали, повзрывали всю технику, у нас теперь освобождается 8 бтг, на новое направление, а москальские войска остались без техники и бк..., бросали даже вертолёты...
Американский Институт изучения войны (ISW) утром в пятницу признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было в Харьковской области. ........ Отвод российских войск из Херсона был подготовлен заранее и по сравнению с харьковским отступлением в начале сентября был организован "очень дисциплинированно и грамотно с военной точки зрения", заявил. полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной рады Украины Роман Костенко (цитата по изданию Republic, объявленному в России СМИ-"иноагентом").
Американский Институт изучения войны (ISW) утром в пятницу признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было в Харьковской области. ........ Отвод российских войск из Херсона был подготовлен заранее и по сравнению с харьковским отступлением в начале сентября был организован "очень дисциплинированно и грамотно с военной точки зрения", заявил. полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной рады Украины Роман Костенко (цитата по изданию Republic, объявленному в России СМИ-"иноагентом").
"Это война не Путина, а России". Немецкий историк - о коллективной ответственности россиян и опыте немцев
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