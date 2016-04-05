Звідки ви оце все берете, що сюди носите?? В черговий раз казна що.
Міст підірвали о 5.56 ранку 11 листопада. Тобто вчора. Цього ж ранку наші сили зайшли в пустий Херсон.
Що там на тиждень прискорило??
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Додано: Суб 12 лис, 2022 04:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звідки ви оце все берете, що сюди носите?? В черговий раз казна що.
Міст підірвали о 5.56 ранку 11 листопада. Тобто вчора. Цього ж ранку наші сили зайшли в пустий Херсон.
Що там на тиждень прискорило??
Додано: Суб 12 лис, 2022 07:46
Нью СССР логичнее было бы создавать из лояльных соседей хотя бы из Белоруссии, Абхазии, Приднестровья и дэнэров. Быстро и без жертв. там можно было б в восточном Казахстане создать бунтующую республику. Тоже без жертв.
Когда в kz были бунты именно русская армия помогла сохранить местному президенту пост. Казахская армия не боеспособна оказывать сопротивление, как и любая другая в ОДКБ.
Поглощение нелояльных территории в планы не входило, поэтому насрав рашисты оставили Киевскую Черниговскую Сумскую и Харьковскую области. На очереди Запорожская и Херсонская.
К новому СССр оно никак не лепится. Риски запредельные а гарантия результата сильно меньше 50%
Если такие планы и были, то до апреля от них уже отказались. Вы притянули это за уши. Харьков Сумы Чернигов даже не пытались захватить, уличных боёв не было, их просто обстреливали издалека. Захватывали то, что сдавалось без обороны (кроме Мариуполя, но там у обороны шансов не было). За Херсон, Мелитополь, Энергодар были бои?
Учебников по психологии я не держал в руках ~25 лет.
Остальной ваш бред уже надоело комментировать. Вы чего то не понимаете, игнорируете одни факты, выдумываете другие, у которых нет ни одного вменяемого доказательства, общаетесь в менторном тоне. Поэтому я вас добавлю в игнор к остальным форумным аватарам.
Додано: Суб 12 лис, 2022 08:56
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