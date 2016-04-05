RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2647264826492650
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 04:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:оказывается антоновский мост взорвали наши, случайно, мочили колонну русни, и попали в уже заложенную в мост взрывчатку, подрыв моста ускорил бегство москалей на неделю,

Звідки ви оце все берете, що сюди носите?? В черговий раз казна що.
Міст підірвали о 5.56 ранку 11 листопада. Тобто вчора. Цього ж ранку наші сили зайшли в пустий Херсон.
Що там на тиждень прискорило??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8241
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 07:46

  otg написав:Украина в данном случае это шаг к этому через создание такого себе могущественного ньюСССР.
Нью СССР логичнее было бы создавать из лояльных соседей хотя бы из Белоруссии, Абхазии, Приднестровья и дэнэров. Быстро и без жертв. там можно было б в восточном Казахстане создать бунтующую республику. Тоже без жертв.

Когда в kz были бунты именно русская армия помогла сохранить местному президенту пост. Казахская армия не боеспособна оказывать сопротивление, как и любая другая в ОДКБ.

Поглощение нелояльных территории в планы не входило, поэтому насрав рашисты оставили Киевскую Черниговскую Сумскую и Харьковскую области. На очереди Запорожская и Херсонская.

К новому СССр оно никак не лепится. Риски запредельные а гарантия результата сильно меньше 50%

Если такие планы и были, то до апреля от них уже отказались. Вы притянули это за уши. Харьков Сумы Чернигов даже не пытались захватить, уличных боёв не было, их просто обстреливали издалека. Захватывали то, что сдавалось без обороны (кроме Мариуполя, но там у обороны шансов не было). За Херсон, Мелитополь, Энергодар были бои?

Учебников по психологии я не держал в руках ~25 лет.

Остальной ваш бред уже надоело комментировать. Вы чего то не понимаете, игнорируете одни факты, выдумываете другие, у которых нет ни одного вменяемого доказательства, общаетесь в менторном тоне. Поэтому я вас добавлю в игнор к остальным форумным аватарам.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 08:56

После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.

С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.

Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.

Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2647264826492650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 471597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4200
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2301)
12.11.2022 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.