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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 лис, 2022 04:20
edvardd написав:
оказывается антоновский мост взорвали наши, случайно, мочили колонну русни, и попали в уже заложенную в мост взрывчатку, подрыв моста ускорил бегство москалей на неделю,
Звідки ви оце все берете, що сюди носите?? В черговий раз казна що.
Міст підірвали о 5.56 ранку 11 листопада. Тобто вчора. Цього ж ранку наші сили зайшли в пустий Херсон.
Що там на тиждень прискорило??
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Додано: Суб 12 лис, 2022 07:46
otg написав:
Украина в данном случае это шаг к этому через создание такого себе могущественного ньюСССР.
Нью СССР логичнее было бы создавать из лояльных соседей хотя бы из Белоруссии, Абхазии, Приднестровья и дэнэров. Быстро и без жертв. там можно было б в восточном Казахстане создать бунтующую республику. Тоже без жертв.
Когда в kz были бунты именно русская армия помогла сохранить местному президенту пост. Казахская армия не боеспособна оказывать сопротивление, как и любая другая в ОДКБ.
Поглощение нелояльных территории в планы не входило, поэтому насрав рашисты оставили Киевскую Черниговскую Сумскую и Харьковскую области. На очереди Запорожская и Херсонская.
К новому СССр оно никак не лепится. Риски запредельные а гарантия результата сильно меньше 50%
Если такие планы и были, то до апреля от них уже отказались. Вы притянули это за уши. Харьков Сумы Чернигов даже не пытались захватить, уличных боёв не было, их просто обстреливали издалека. Захватывали то, что сдавалось без обороны (кроме Мариуполя, но там у обороны шансов не было). За Херсон, Мелитополь, Энергодар были бои?
Учебников по психологии я не держал в руках ~25 лет.
Остальной ваш бред уже надоело комментировать. Вы чего то не понимаете, игнорируете одни факты, выдумываете другие, у которых нет ни одного вменяемого доказательства, общаетесь в менторном тоне. Поэтому я вас добавлю в игнор к остальным форумным аватарам.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 08:56
После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.
С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.
Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.
Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 09:35
vitaliian написав:
Нью СССР логичнее было бы создавать из лояльных соседей хотя бы из Белоруссии, Абхазии, Приднестровья и дэнэров. Быстро и без жертв. там можно было б в восточном Казахстане создать бунтующую республику. Тоже без жертв.
Это Ваша придуманная логика. Вы не смотрите их шоу. Без Украины ньюСССР не может быть априори. Поглотить все остальное не составляет труда, но без Украины это все не имеет смысла. Не будет ньюСССР без Украины.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 09:45
flyman написав:
2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
Я же сказал. Инфа противоречивая. Сегодня должна быть более развернутая инфа. Что встречал в СМИ лишь то что: речниця МО сказала що деяка техника РФ залишилась на правобережжі. В каком объеме, в каком состоянии, только та что не двигалась ли или как, будем знать позже. Если дали уйти большей части, как пишет их МО, то действительно много вопросов.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 09:52
Росіяни повністю знищили всю енергетичну систему Херсона — виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
«Потрібно подивитися на ті регіони, де взагалі немає світла. Це сьогодні визволений Херсон. Там росіяни зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії», — заявив в ефірі Суспільного.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:09
vitaliian написав:
Нью СССР логичнее было бы создавать из лояльных соседей хотя бы из Белоруссии, Абхазии, Приднестровья и дэнэров. Быстро и без жертв. там можно было б в восточном Казахстане создать бунтующую республику. Тоже без жертв.
Совок проводив каральні операції проти країн Східного блоку, які "зрадили ідеали соціалізма". Путін ще януковича попереджав, що забере Крим, потім Донбас, якщо той підпише Асоціацію. Що тут може бути незрозуміло?
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:26
Краще, ніж Турчинов, не скажеш:
Херсон!
Майже вісім місяців Херсон чекав свого звільнення з полону озвірілих покидьків. І ось нарешті цей день настав. Єдиний обласний центр, захоплений руснею після 24 лютого, – вільний, і синьо-жовті стяги знову здіймаються над українським містом і всім правобережжям!
В цей радісний день я хочу, щоб ми згадали всіх, хто віддав своє життя за звільнення нашої землі. Той, хто воював на півдні знає, як це – зариватися під вогнем в спресовану, схожу на бетон, землю. Як йти в атаку по вигорілим полям, рівним, як скло, де немає де сховатись від куль і снарядів. Ця земля полита кров’ю безсмертних героїв. Їм слава і вічна пам’ять! З нами Бог і з нами буде перемога, коли останній ришист здохне або відповзе з нашої землі. Слава Україні! Героям слава!
Джерело: https://censor.net/ua/b3379988
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:40
Карательные операции на ЗУ были после раздела Польши, а не до неё.
lapay написав: vitaliian написав:
Нью СССР логичнее было бы создавать из лояльных соседей хотя бы из Белоруссии, Абхазии, Приднестровья и дэнэров. Быстро и без жертв. там можно было б в восточном Казахстане создать бунтующую республику. Тоже без жертв.
Совок проводив каральні операції проти країн Східного блоку, які "зрадили ідеали соціалізма". Путін ще януковича попереджав, що забере Крим, потім Донбас, якщо той підпише Асоціацію. Що тут може бути незрозуміло?
Не нужно путать причину и следствие.
Совка даже формально у пуйла нет, а значит и подавлять нечего.
Статус Бучи не менялся на СССР или РФ. От ЗУ в 1939 хотели покорности в составе СССР, а чего от бучан хотели? Им этого даже не озвучили. Просто убивали и насиловали без каких либо политических требований и условий. Военного сопротивления, партизанщины, уличных боёв в Буче не было. На ЗУ в 1939 это было.
Вообще неуместные аналогии, притянутые вами за уши. В 1939 для Сталина был смысл в карательных операциях. В 2022 все полностью бессмысленно, как в слове "денацификация" - дебильное обоснование причинить ущерб соседнему народу.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:59
vitaliian написав:
То что РФ это ещё не совок. Карательные операции на ЗУ были после раздела Польши а не до её. Не нужно путать причину и следствие. Совка даже формально у пуйла нет, а значит и подавлять нечего. Статус Бучи не менялся на СССР или РФ. От ЗУ в 1939 хотели покорности в составе СССР, а чего от бучан хотели? Вообще неуместные аналогии, притянутые за уши.
Був постсовковий простір, який путін послідовно обробляв нафтодоларами і залякуванням. В 2013 на всьому постсовку були лояльні фюреру режими, і тут в Україні перемагає Майдан. Він покарав непокірну Україну війною і анексією. Зеленський не виправдав сподівань, і цей процес продовжився. В непокірній Грузії теж, після Абхазії, була Південна Осетія і танковий похід на столицю.
Логіка фюрера проста і зрозуміла. Українці "незаконно" забрали собі Дике поле і Крим, за яке проливали кров московити, тому Крим і Новоросію треба анексувати.
Буча вразила іванів, як, свого часу Європа, заздрість породжує ненавість, плюс ще їхні трупи на дорогах. Суміш заздрості і помсти, так було і в сорок п'ятому.
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