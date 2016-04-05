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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2648264926502651
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:26

Трындец, две недели к ряду елозят мыло по тазику "почему напал Путин и что на самом деле он хотел". И одни и те же аргументы по кругу.


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В Херсоні спокійна ніч. Хоч і без води/світла. Поки що обстрілів не було.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:42

  Hotab написав:Трындец, две недели к ряду елозят мыло по тазику "почему напал Путин и что на самом деле он хотел". И одни и те же аргументы по кругу.

В Херсоні спокійна ніч. Хоч і без води/світла. Поки що обстрілів не було.

Рашаботи створюють ілюзію диспута.
Особливо смішно виглядає меседж "я хотів трохи поділитися ольгінським *імном, но ви мене забанили".
Орки вбивають, катують, хочуть відправити нас в кам'яний вік, а вони створюють малюнок, що всі хочуть дізнатися, що там в ватаголовах і особливо в голові фюрера.
Да вибити цю наволоч і побільше знищити фізично, щоб навіть їх онуки боялись думати сюди їхати і крапка.
Всі інше залишилось максимум до 24.02 або скоріше в 2013-м.
Вбивають форум своїм флудом.
Але результат для них буде однаковий.
Потім з цими колаборантами розберуться свої, знайдуть винних в програній війні.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:53

  otg написав:
  flyman написав:2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
Я же сказал. Инфа противоречивая. Сегодня должна быть более развернутая инфа. Что встречал в СМИ лишь то что: речниця МО сказала що деяка техника РФ залишилась на правобережжі. В каком объеме, в каком состоянии, только та что не двигалась ли или как, будем знать позже. Если дали уйти большей части, как пишет их МО, то действительно много вопросов.

Незаметно вывести 30тысячную группировку с наседающим на арьергард противником невозможно в принципе. И никаким минированием это не объяснить, дроны и спутники в цифровую эпоху такое не пропустят. И потери при таком выводе у русни должны были бы быть колоссальные.
Склоняюсь к мысли, что русским дали какие-то гарантии в обмен на какие-то вещи с их стороны.
В принципе это даже хорошо, потому что не было уличных боев в Херсоне.
Но когда из каждого утюга вещают, что дескать "на левый берег незаметно просочились" - звучит это как лапша на уши.
А оставили тупо металлолом, который срочно привести в исправное состояние не удалось, поэтому и инфа второй день"противоречивая".
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:58

Помните у скабеевой не потерять Херсон? Вот продолжение

https://t.me/voynareal_ua/16477
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Орки вбивають, катують, хочуть відправити нас в кам'яний вік, а вони створюють малюнок, що всі хочуть дізнатися, що там в ватаголовах і особливо в голові фюрера.

Правильно, чого гадати, що там в голові у фюрера? Треба і далі пиляти бабло на дорогах, а те, що хтось втратив життя чи скалічив тіло і душу, аизволяючи просраний правий берег, то це такі дрібниці, в порівняяні з мріями і флудом, на валютній гілці, про долар по 20.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:58

Ізраїль не постачає в Україні зброю та військову техніку. Їхні бронеавтомобілі можна купити в будьт-якому воєнторзі:
https://mil.in.ua/uk/news/u-zsu-na-hersonshhyni-pomityly-izrayilskyj-broneavtomobil-amir/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:09

А с левого берега куда эвакуируют? Сразу в Сибирь

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Трындец, две недели к ряду елозят мыло по тазику "почему напал Путин и что на самом деле он хотел". И одни и те же аргументы по кругу.


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В Херсоні спокійна ніч. Хоч і без води/світла. Поки що обстрілів не було.
Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:23

  vitaliian написав:
После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.

С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.

Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.

Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.

Це вірно.
Єдине що "местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны" - не впевнений. Може хтось прокоментує чи це правда?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:23

  antey1969 написав:
  otg написав:
  flyman написав:2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
Я же сказал. Инфа противоречивая. Сегодня должна быть более развернутая инфа. Что встречал в СМИ лишь то что: речниця МО сказала що деяка техника РФ залишилась на правобережжі. В каком объеме, в каком состоянии, только та что не двигалась ли или как, будем знать позже. Если дали уйти большей части, как пишет их МО, то действительно много вопросов.

Незаметно вывести 30тысячную группировку с наседающим на арьергард противником невозможно в принципе. И никаким минированием это не объяснить, дроны и спутники в цифровую эпоху такое не пропустят. И потери при таком выводе у русни должны были бы быть колоссальные.
Склоняюсь к мысли, что русским дали какие-то гарантии в обмен на какие-то вещи с их стороны.
В принципе это даже хорошо, потому что не было уличных боев в Херсоне.
Но когда из каждого утюга вещают, что дескать "на левый берег незаметно просочились" - звучит это как лапша на уши.
А оставили тупо металлолом, который срочно привести в исправное состояние не удалось, поэтому и инфа второй день"противоречивая".
Есть сведения что под видом мирных выводили войска. Это вполне может быть, вот как технику вывели? Это же не спрячешь в гражданку. Действительно смахивает на какую то договоренность. Ждем дальнейшей инфы. Шило в мешке не утаишь.Кстати:
  vitaliian написав:https://i.ibb.co/Fg3VYKr/IMG-20221112-130813-277.jpg[/img][/url]
Возможно и левй берег готовят сдать по этой договоренности. Интересно на какие жертвы сподвигают Украину?
otg
 
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