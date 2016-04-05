После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.



С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.



Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.



Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.