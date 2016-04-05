Hotab написав:Трындец, две недели к ряду елозят мыло по тазику "почему напал Путин и что на самом деле он хотел". И одни и те же аргументы по кругу.
В Херсоні спокійна ніч. Хоч і без води/світла. Поки що обстрілів не було.
Рашаботи створюють ілюзію диспута. Особливо смішно виглядає меседж "я хотів трохи поділитися ольгінським *імном, но ви мене забанили". Орки вбивають, катують, хочуть відправити нас в кам'яний вік, а вони створюють малюнок, що всі хочуть дізнатися, що там в ватаголовах і особливо в голові фюрера. Да вибити цю наволоч і побільше знищити фізично, щоб навіть їх онуки боялись думати сюди їхати і крапка. Всі інше залишилось максимум до 24.02 або скоріше в 2013-м. Вбивають форум своїм флудом. Але результат для них буде однаковий. Потім з цими колаборантами розберуться свої, знайдуть винних в програній війні.
flyman написав:2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
Я же сказал. Инфа противоречивая. Сегодня должна быть более развернутая инфа. Что встречал в СМИ лишь то что: речниця МО сказала що деяка техника РФ залишилась на правобережжі. В каком объеме, в каком состоянии, только та что не двигалась ли или как, будем знать позже. Если дали уйти большей части, как пишет их МО, то действительно много вопросов.
Незаметно вывести 30тысячную группировку с наседающим на арьергард противником невозможно в принципе. И никаким минированием это не объяснить, дроны и спутники в цифровую эпоху такое не пропустят. И потери при таком выводе у русни должны были бы быть колоссальные. Склоняюсь к мысли, что русским дали какие-то гарантии в обмен на какие-то вещи с их стороны. В принципе это даже хорошо, потому что не было уличных боев в Херсоне. Но когда из каждого утюга вещают, что дескать "на левый берег незаметно просочились" - звучит это как лапша на уши. А оставили тупо металлолом, который срочно привести в исправное состояние не удалось, поэтому и инфа второй день"противоречивая".
somilitark написав:Орки вбивають, катують, хочуть відправити нас в кам'яний вік, а вони створюють малюнок, що всі хочуть дізнатися, що там в ватаголовах і особливо в голові фюрера.
Правильно, чого гадати, що там в голові у фюрера? Треба і далі пиляти бабло на дорогах, а те, що хтось втратив життя чи скалічив тіло і душу, аизволяючи просраний правий берег, то це такі дрібниці, в порівняяні з мріями і флудом, на валютній гілці, про долар по 20.
После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.
С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.
Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.
Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.
Це вірно. Єдине що "местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны" - не впевнений. Може хтось прокоментує чи це правда?
flyman написав:2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
Я же сказал. Инфа противоречивая. Сегодня должна быть более развернутая инфа. Что встречал в СМИ лишь то что: речниця МО сказала що деяка техника РФ залишилась на правобережжі. В каком объеме, в каком состоянии, только та что не двигалась ли или как, будем знать позже. Если дали уйти большей части, как пишет их МО, то действительно много вопросов.
Незаметно вывести 30тысячную группировку с наседающим на арьергард противником невозможно в принципе. И никаким минированием это не объяснить, дроны и спутники в цифровую эпоху такое не пропустят. И потери при таком выводе у русни должны были бы быть колоссальные. Склоняюсь к мысли, что русским дали какие-то гарантии в обмен на какие-то вещи с их стороны. В принципе это даже хорошо, потому что не было уличных боев в Херсоне. Но когда из каждого утюга вещают, что дескать "на левый берег незаметно просочились" - звучит это как лапша на уши. А оставили тупо металлолом, который срочно привести в исправное состояние не удалось, поэтому и инфа второй день"противоречивая".
Есть сведения что под видом мирных выводили войска. Это вполне может быть, вот как технику вывели? Это же не спрячешь в гражданку. Действительно смахивает на какую то договоренность. Ждем дальнейшей инфы. Шило в мешке не утаишь.Кстати:
vitaliian написав:
Возможно и левй берег готовят сдать по этой договоренности. Интересно на какие уступки сподвигают Украину?