otg написав:Действительно смахивает на какую то договоренность. Ждем дальнейшей инфы. Шило в мешке не утаишь.
Давайте вже другу серію. Хто там має зараз прийти і сказали, що наші за це віддають Донбас. Хтось зареєстрований в вересні? Припиняйте цю дурь. Дамба на ГЕС працювала, бо її насипали щебнем. Хаймарси там безсилі. Майже щоночі димові завіси над дамбою були. Туди звичайно ж били, але долітає 10-15% від випущених хаймарсів, бо ешелонована ППО прикривала. Війна - це взаємна хитрість. Щось вдається краще, щось гірше. Всі вчаться на своїх помилках. На антохі тех понтон. Його били, його відновлювали . Вивід тривав 2 тижні. 9.11.22 розмова в москві - це вже завершення. Ви просто пригадайте свої розповіді про "ловушки", "капкани", і на мабутнє думайте, чи не допомогли ви особисто наганяти фальшиву паніку , яка не давала діяти більш рішуче нашим військам.
Игорь Алексеевич написав:Вывод под самит двадцатки
А, прийшов напарник. Тепер все зрозуміло.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 лис, 2022 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Ви просто пригадайте свої розповіді про "ловушки", "капкани", і на мабутнє думайте, чи не допомогли ви особисто наганяти фальшиву паніку , яка не давала діяти більш рішуче нашим військам.
Згоден, але я не маю впливу на командування, тим більш цей форум. Рахую що розвідка мала доповідати командуванню реальну ситуації, а ті не зважаючи на інформаційний пил, приймати рішення. Просто буде прикро як що цих що вивели нам доставлять ще багато непрємностей. Але є як є. Добре що Херсон наш.
Востаннє редагувалось otg в Суб 12 лис, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок
Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде. В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри. В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 лис, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ви, навмисно чи ні, можете працювати як гвинтик однієї великої ІПСО. Яку розганяли багато хто. Про ловушки в Херсоні і т д.
Чому я так говорив? Просто яку я мав інфу на той час, там були зібрані боєздатні частини, а боєзапас все ж підвозився хто б що не розповідав. Але я не маю своєї розвідки в відмінності від командування. Рахую що командування не має бути схильне впливу ІПСО. Але не берусь когось звинувачувати. Це війна.
Hotab написав:Туди звичайно ж били, але долітає 10-15% від випущених хаймарсів, бо ешелонована ППО прикривала. Війна - це взаємна хитрість. Щось вдається краще, щось гірше. Всі вчаться на своїх помилках.
Не було там ешелонованої ППО - бо туди Харми та Хаймарси дуже регулярно летіли...
Hotab написав:Туди звичайно ж били, але долітає 10-15% від випущених хаймарсів, бо ешелонована ППО прикривала. Війна - це взаємна хитрість. Щось вдається краще, щось гірше. Всі вчаться на своїх помилках.
Не було там ешелонованої ППО - бо туди Харми та Хаймарси дуже регулярно летіли...
Давайте не будемо. Кожен виліт пакета хаймарса зустрічався. А на Херсон чи не щодня падали обломки як ракет ЗРК, так і хаймарсів. Що давало можливість рашистам розказувати про "біндеровци обстрелівают город".
Збивалось і справді багато. Принаймні до початку виводу. Можливо потім картина покращилась, бо і ППО почало рухатись. Я не слідкував.
edvardd написав:оказывается антоновский мост взорвали наши, случайно, мочили колонну русни, и попали в уже заложенную в мост взрывчатку, подрыв моста ускорил бегство москалей на неделю,
Звідки ви оце все берете, що сюди носите?? В черговий раз казна що. Міст підірвали о 5.56 ранку 11 листопада. Тобто вчора. Цього ж ранку наші сили зайшли в пустий Херсон. Що там на тиждень прискорило??
це з слів нашого так званого військового експерта у каналі фейгін лайф взято.... 1 Зверніть увагу на наступні речі а - всі так звані російські опозиціонери у своїх висловах поголовно змінили фразу Перемиря тільки у випадку відведення військ РФ на кордони станом на 1991 року на Перемиря тільки у випадку відведення військ рф на кордон станом 24-02-2022... 2 Мої повідомлення до Вас і Дейтройта були визнаними такими які недостойні цих сторінок і знесені ... Звідси два варіанта а - ті хто зносять симпатизують замаскованим ворогам б - ті хто зносять вважають що збільшення дописів(дохід від реклами) перекриває те що дописи несуть в собі замасковано проросійську пропоганду.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 лис, 2022 15:26, всього редагувалось 1 раз.
"местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны"
ничего сказать не могу, могу только про местность. Левобережье еще более плоское, чем правобережье, лесополосы более жидкие и часто прореженные местными жителями, местами до 0, на дрова, + много ирригационных каналов, начиная от крупных Северо-Крымского, Краснознаменского, Чаплинского, заканчивая мелкими, шириной до 2 метров. Они, в т.ч. и мелкие, в основном бетонированы плитами, + т.наз. водонакопители размерами примерно 100-200 м на 100-200 м, огражденными земляными валами до 3 м над землей.