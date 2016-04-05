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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2649265026512652
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Действительно смахивает на какую то договоренность. Ждем дальнейшей инфы. Шило в мешке не утаишь.

Давайте вже другу серію. Хто там має зараз прийти і сказали, що наші за це віддають Донбас. Хтось зареєстрований в вересні? Припиняйте цю дурь.
Дамба на ГЕС працювала, бо її насипали щебнем. Хаймарси там безсилі. Майже щоночі димові завіси над дамбою були.
Туди звичайно ж били, але долітає 10-15% від випущених хаймарсів, бо ешелонована ППО прикривала. Війна - це взаємна хитрість. Щось вдається краще, щось гірше. Всі вчаться на своїх помилках.
На антохі тех понтон. Його били, його відновлювали . Вивід тривав 2 тижні. 9.11.22 розмова в москві - це вже завершення.
Ви просто пригадайте свої розповіді про "ловушки", "капкани", і на мабутнє думайте, чи не допомогли ви особисто наганяти фальшиву паніку , яка не давала діяти більш рішуче нашим військам.

  Игорь Алексеевич написав:Вывод под самит двадцатки

А, прийшов напарник. Тепер все зрозуміло.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 лис, 2022 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:43

  Hotab написав:Ви просто пригадайте свої розповіді про "ловушки", "капкани", і на мабутнє думайте, чи не допомогли ви особисто наганяти фальшиву паніку , яка не давала діяти більш рішуче нашим військам.
Згоден, але я не маю впливу на командування, тим більш цей форум. Рахую що розвідка мала доповідати командуванню реальну ситуації, а ті не зважаючи на інформаційний пил, приймати рішення. Просто буде прикро як що цих що вивели нам доставлять ще багато непрємностей. Але є як є. Добре що Херсон наш.
Востаннє редагувалось otg в Суб 12 лис, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Згоден, але я не маю впливу на командування

Ви, навмисно чи ні, можете працювати як гвинтик однієї великої ІПСО. Яку розганяли багато хто. Про ловушки в Херсоні і т д.


  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:А, прийшов напарник. Тепер все зрозуміло.

Я думаю ты уже свой ковёр - самолёт приготовил к вылету))

Игорь, у вас не виходять шютки. Правда. Не ваше воно. З розумними і серйозними речами у вас, доречі, теж все погано.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок

Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде.
В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри.
В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 лис, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:54

  Hotab написав:Ви, навмисно чи ні, можете працювати як гвинтик однієї великої ІПСО. Яку розганяли багато хто. Про ловушки в Херсоні і т д.
Чому я так говорив? Просто яку я мав інфу на той час, там були зібрані боєздатні частини, а боєзапас все ж підвозився хто б що не розповідав. Але я не маю своєї розвідки в відмінності від командування. Рахую що командування не має бути схильне впливу ІПСО. Але не берусь когось звинувачувати. Це війна.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Туди звичайно ж били, але долітає 10-15% від випущених хаймарсів, бо ешелонована ППО прикривала. Війна - це взаємна хитрість. Щось вдається краще, щось гірше. Всі вчаться на своїх помилках.

Не було там ешелонованої ППО - бо туди Харми та Хаймарси дуже регулярно летіли...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:04

  Denik написав:
  Hotab написав:Туди звичайно ж били, але долітає 10-15% від випущених хаймарсів, бо ешелонована ППО прикривала. Війна - це взаємна хитрість. Щось вдається краще, щось гірше. Всі вчаться на своїх помилках.

Не було там ешелонованої ППО - бо туди Харми та Хаймарси дуже регулярно летіли...

Давайте не будемо. Кожен виліт пакета хаймарса зустрічався. А на Херсон чи не щодня падали обломки як ракет ЗРК, так і хаймарсів. Що давало можливість рашистам розказувати про "біндеровци обстрелівают город".

Збивалось і справді багато. Принаймні до початку виводу. Можливо потім картина покращилась, бо і ППО почало рухатись. Я не слідкував.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:21

  Hotab написав:
  edvardd написав:оказывается антоновский мост взорвали наши, случайно, мочили колонну русни, и попали в уже заложенную в мост взрывчатку, подрыв моста ускорил бегство москалей на неделю,
Звідки ви оце все берете, що сюди носите?? В черговий раз казна що.
Міст підірвали о 5.56 ранку 11 листопада. Тобто вчора. Цього ж ранку наші сили зайшли в пустий Херсон.
Що там на тиждень прискорило??
це з слів нашого так званого військового експерта у каналі фейгін лайф взято....
1 Зверніть увагу на наступні речі
а - всі так звані російські опозиціонери у своїх висловах поголовно змінили фразу
Перемиря тільки у випадку відведення військ РФ на кордони станом на 1991 року
на
Перемиря тільки у випадку відведення військ рф на кордон станом 24-02-2022...
2 Мої повідомлення до Вас і Дейтройта були визнаними такими які недостойні цих сторінок і знесені ...
Звідси два варіанта
а - ті хто зносять симпатизують замаскованим ворогам
б - ті хто зносять вважають що збільшення дописів(дохід від реклами) перекриває те що дописи несуть в собі замасковано проросійську пропоганду.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 лис, 2022 15:26, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:22

andrijk777
Насчет
"местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны"

ничего сказать не могу, могу только про местность. Левобережье еще более плоское, чем правобережье, лесополосы более жидкие и часто прореженные местными жителями, местами до 0, на дрова,
+ много ирригационных каналов, начиная от крупных Северо-Крымского, Краснознаменского, Чаплинского, заканчивая мелкими, шириной до 2 метров. Они, в т.ч. и мелкие, в основном бетонированы плитами,
+ т.наз. водонакопители размерами примерно 100-200 м на 100-200 м, огражденными земляными валами до 3 м над землей.

Схему каналов можно посмотреть здесь (изменяя масштаб) - http://www.etomesto.ru/tut17940/

По картам местности рекомендую:
- https://u.to/AopqHA
- https://maps.lib.utexas.edu/maps/ams/eastern_europe/
(бОльшая часть левобережья Херсонщины, включая Перекопский перешеек Крыма здесь -
https://maps.lib.utexas.edu/maps/ams/ea ... nl36-5.jpg ("NL 36-5 Kherson (8MB)").
yanyura
 
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