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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 лис, 2022 15:40
budivelnik написав:...
1 Зверніть увагу на наступні речі
а - всі так звані російські опозиціонери у своїх висловах поголовно змінили фразу
Перемиря тільки у випадку відведення військ РФ на кордони станом на 1991 року
на
Перемиря тільки у випадку відведення військ рф на кордон станом 24-02-2022......
мабуть вони тоді не розраховували на успіхи ЗСУ
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:00
GALeon написав:
мабуть вони тоді не розраховували на успіхи ЗСУ
Я - Успіх, і я - в ЗСУ!
Співпадіння?
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:52
vitaliian написав:
После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.
С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.
Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.
Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.
Мелитополь,із Оріхова
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:53
Shaman написав:
а що, Хаймерси таки збивають? якось переважає думка, що РСЗВ важко збити..
Таку доволі велику ракету збивають, так.
Град ясно що ні. Та і там їх в пакеті не 6 штук, спробуй збити всі.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:58
antey1969 написав: otg написав: flyman написав:
2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
Я же сказал. Инфа противоречивая. Сегодня должна быть более развернутая инфа. Что встречал в СМИ лишь то что: речниця МО сказала що деяка техника РФ залишилась на правобережжі. В каком объеме, в каком состоянии, только та что не двигалась ли или как, будем знать позже. Если дали уйти большей части, как пишет их МО, то действительно много вопросов.
Незаметно вывести 30тысячную группировку с наседающим на арьергард противником невозможно в принципе. И никаким минированием это не объяснить, дроны и спутники в цифровую эпоху такое не пропустят. И потери при таком выводе у русни должны были бы быть колоссальные.
Склоняюсь к мысли, что русским дали какие-то гарантии в обмен на какие-то вещи с их стороны.
В принципе это даже хорошо, потому что не было уличных боев в Херсоне.
Но когда из каждого утюга вещают, что дескать "на левый берег незаметно просочились" - звучит это как лапша на уши.
А оставили тупо металлолом, который срочно привести в исправное состояние не удалось, поэтому и инфа второй день"противоречивая".
Наприклад, гаранітії того що ще раз не буде #непопав і в Києві не буде як Херсоні: ні води ні світла.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 17:09
Hotab написав:
Давайте не будемо. Кожен виліт пакета хаймарса зустрічався. А на Херсон чи не щодня падали обломки як ракет ЗРК, так і хаймарсів. Що давало можливість рашистам розказувати про "біндеровци обстрелівают город".
Я не розцінюю виходи ППО орків як особливо ефективні. Спостерігав досить багато незрозумілої херні, яку важко назвати класною роботою ППО.
Hotab написав:
Збивалось і справді багато. Принаймні до початку виводу. Можливо потім картина покращилась, бо і ППО почало рухатись. Я не слідкував.
Цього ніхто не знає. Ми не знаємо скільки було збито. Орки не знають скільки в них летіло...
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Додано: Суб 12 лис, 2022 17:09
Hotab написав: Shaman написав:
а що, Хаймерси таки збивають? якось переважає думка, що РСЗВ важко збити..
Таку доволі велику ракету збивають, так.
Град ясно що ні. Та і там їх в пакеті не 6 штук, спробуй збити всі.
Четко подмечено
От себя добавлю.
Лупить антиракетами по пакету града, это как стодолларовыми купюрами прикуривать.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 17:13
Hotab написав:
Давайте не будемо. Кожен виліт пакета хаймарса зустрічався. А на Херсон чи не щодня падали обломки як ракет ЗРК, так і хаймарсів. Що давало можливість рашистам розказувати про "біндеровци обстрелівают город".
Збивалось і справді багато. Принаймні до початку виводу. Можливо потім картина покращилась, бо і ППО почало рухатись. Я не слідкував.
Добре, мене хвилює інша інфа. Я же Вам задавав, але деяки прихильники де кого, тут все тщатєльно труть. Рашистськи СМІ повідомляли про, від 80-до 110 тис, евакуьованих. Ви на скільки я зрозумів маєте відношення до Херсону. По Вашим оцінкам. Там дійсно було стільки вати?
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