RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2651265226532654>
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:...
1 Зверніть увагу на наступні речі
а - всі так звані російські опозиціонери у своїх висловах поголовно змінили фразу
Перемиря тільки у випадку відведення військ РФ на кордони станом на 1991 року
на
Перемиря тільки у випадку відведення військ рф на кордон станом 24-02-2022......
мабуть вони тоді не розраховували на успіхи ЗСУ
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 874
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:00

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  GALeon написав:мабуть вони тоді не розраховували на успіхи ЗСУ

Я - Успіх, і я - в ЗСУ!
Співпадіння? ;) :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4126
З нами з: 18.03.21
Подякував: 169 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:52

  vitaliian написав:
После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.

С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.

Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.

Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.

Мелитополь,із Оріхова
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29929
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а що, Хаймерси таки збивають? якось переважає думка, що РСЗВ важко збити..

Таку доволі велику ракету збивають, так.
Град ясно що ні. Та і там їх в пакеті не 6 штук, спробуй збити всі.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8249
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:58

  antey1969 написав:
  otg написав:
  flyman написав:2 тижні виводили, а розвідка не бачила (MІ6 2), яке співпадіння.
Я же сказал. Инфа противоречивая. Сегодня должна быть более развернутая инфа. Что встречал в СМИ лишь то что: речниця МО сказала що деяка техника РФ залишилась на правобережжі. В каком объеме, в каком состоянии, только та что не двигалась ли или как, будем знать позже. Если дали уйти большей части, как пишет их МО, то действительно много вопросов.

Незаметно вывести 30тысячную группировку с наседающим на арьергард противником невозможно в принципе. И никаким минированием это не объяснить, дроны и спутники в цифровую эпоху такое не пропустят. И потери при таком выводе у русни должны были бы быть колоссальные.
Склоняюсь к мысли, что русским дали какие-то гарантии в обмен на какие-то вещи с их стороны.
В принципе это даже хорошо, потому что не было уличных боев в Херсоне.
Но когда из каждого утюга вещают, что дескать "на левый берег незаметно просочились" - звучит это как лапша на уши.
А оставили тупо металлолом, который срочно привести в исправное состояние не удалось, поэтому и инфа второй день"противоречивая".

Наприклад, гаранітії того що ще раз не буде #непопав і в Києві не буде як Херсоні: ні води ні світла.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29929
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давайте не будемо. Кожен виліт пакета хаймарса зустрічався. А на Херсон чи не щодня падали обломки як ракет ЗРК, так і хаймарсів. Що давало можливість рашистам розказувати про "біндеровци обстрелівают город".


Я не розцінюю виходи ППО орків як особливо ефективні. Спостерігав досить багато незрозумілої херні, яку важко назвати класною роботою ППО.
  Hotab написав:Збивалось і справді багато. Принаймні до початку виводу. Можливо потім картина покращилась, бо і ППО почало рухатись. Я не слідкував.

Цього ніхто не знає. Ми не знаємо скільки було збито. Орки не знають скільки в них летіло...
Denik
 
Повідомлень: 1736
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:09

  Hotab написав:
  Shaman написав:а що, Хаймерси таки збивають? якось переважає думка, що РСЗВ важко збити..

Таку доволі велику ракету збивають, так.
Град ясно що ні. Та і там їх в пакеті не 6 штук, спробуй збити всі.

Четко подмечено
От себя добавлю.
Лупить антиракетами по пакету града, это как стодолларовыми купюрами прикуривать.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11550
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:13

  Hotab написав:Давайте не будемо. Кожен виліт пакета хаймарса зустрічався. А на Херсон чи не щодня падали обломки як ракет ЗРК, так і хаймарсів. Що давало можливість рашистам розказувати про "біндеровци обстрелівают город".

Збивалось і справді багато. Принаймні до початку виводу. Можливо потім картина покращилась, бо і ППО почало рухатись. Я не слідкував.
Добре, мене хвилює інша інфа. Я же Вам задавав, але деяки прихильники де кого, тут все тщатєльно труть. Рашистськи СМІ повідомляли про, від 80-до 110 тис, евакуьованих. Ви на скільки я зрозумів маєте відношення до Херсону. По Вашим оцінкам. Там дійсно було стільки вати?
otg
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:21

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада поточного року. В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.
Это скорее всего последствия, тех эскалибуров, что я слышал вчера на даче...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8001
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Там дійсно було стільки вати?

Ні.
1. Виїхало чимало тих, хто злякався, що місто будуть затоплювати, обстрілювати і т.д. Великий тиск був на населення, і пенси піддавались.(у моїх знайомих так батьки виїхали в Каховка). Причому їхали як на історичну батьківщину (у всякі там Каховки з Геніческами) , так і в табори рашистів "перечекати".
2. Цифра і близько не така. Там хоч би тисяч 5-10 виїхало за ці 2 тижні. А скільки з них колаборантів, то важко сказати.
Ні, картина в Херсоні не була такою.

На мою думку до 5% вати , разом з латентною. Активних взагалі 1-2%.
Херсон і справді прозрів від цієї війни.


  edvardd написав:Підтверджено ураження Силами оборони

Є пруф?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8249
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2651265226532654>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106976
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 471687
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4200
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5422)
12.11.2022 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.