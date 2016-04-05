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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2651265226532654
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:35

Втеча російських окупантів на Херсонщині супроводжувалася болючим ударом для української транспортної інфраструктури. За минулу добу було знищено відразу сім мостів, включаючи чотири через Дніпро.

Такими даними поділилися журналісти CNN у своєму великому матеріалі про звільнення Херсона. Репортери послалися на супутникові знімки компанії Maxar Technologies. На них видно сім зруйнованих мостів, які ще добу тому були цілі або частково пошкоджені.

"Серед зруйнованих мостів — автомобільний і залізничний, які знаходяться на греблі в Новій Каховці. Вода витікає з трьох шлюзових воріт на найважливішій греблі, яка перекинута через Дніпро. Неясно, як було завдано згаданий збиток [дамбі] неподалік від західного берега. Місцеві Telegram-канали повідомили в четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі", — написали журналісти.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:04

  Hotab написав:
  otg написав:Там дійсно було стільки вати?

Ні.
1. Виїхало чимало тих, хто злякався, що місто будуть затоплювати, обстрілювати і т.д. Великий тиск був на населення, і пенси піддавались.(у моїх знайомих так батьки виїхали в Каховка). Причому їхали як на історичну батьківщину (у всякі там Каховки з Геніческами) , так і в табори рашистів "перечекати".
2. Цифра і близько не така. Там хоч би тисяч 5-10 виїхало за ці 2 тижні. А скільки з них колаборантів, то важко сказати.
Ні, картина в Херсоні не була такою.

На мою думку до 5% вати , разом з латентною. Активних взагалі 1-2%.
Херсон і справді прозрів від цієї війни.


  edvardd написав:Підтверджено ураження Силами оборони

Є пруф?

читал в 3х тг каналах
https://t.me/Tsaplienko/20294

ещё бонус:
Українці «мінуснули» керівництво «Вагнера». Втім, поки що немає офіційного підтвердження.

Росіяни активно просувають наратив про те, що, мовляв, Україна обстріляла «мирні будинки» в Кадіївці (Стаханов).

Але, насправді, наші джерела на окупованій території повідомляють, що картина геть не така, як її змальовують орки.

Що було: в ніч на 10 жовтня прилетіло чотири «HIMARS» по командному пункту ПВК «Вагнер» та будинку, де проживали командири «вагнерівців».

Що повідомляють з окупованої території: загинуло 4 найбільш наближені до Пригожина особи та 7 «вагнерівців» з числа їхніх заступників.

Тобто, всього 11 ключових осіб з керівного складу ПВК «Вагнер».

Також люди в Стаханові бачили, як їхні тіла вивозила ціла колона закритих автомобілів, швидше за все, на кожного загиблого був виділений окремий транспорт.

Для того, щоб приховати втрати, окупанти розкручують інформаційну спецоперацію «Обстріл українцями мирних жителів в Стаханові».

❗️Будемо чекати на підтвердження з офіційних джерел
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:: в ніч на 10 жовтня

І це дійсно було тоді.
Хтось кидає в тлг канал аби що, без розбору.



Як світ бачить події в Херсоні.


https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1508178459
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