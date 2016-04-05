Втеча російських окупантів на Херсонщині супроводжувалася болючим ударом для української транспортної інфраструктури. За минулу добу було знищено відразу сім мостів, включаючи чотири через Дніпро.
Такими даними поділилися журналісти CNN у своєму великому матеріалі про звільнення Херсона. Репортери послалися на супутникові знімки компанії Maxar Technologies. На них видно сім зруйнованих мостів, які ще добу тому були цілі або частково пошкоджені.
"Серед зруйнованих мостів — автомобільний і залізничний, які знаходяться на греблі в Новій Каховці. Вода витікає з трьох шлюзових воріт на найважливішій греблі, яка перекинута через Дніпро. Неясно, як було завдано згаданий збиток [дамбі] неподалік від західного берега. Місцеві Telegram-канали повідомили в четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі", — написали журналісти.
Ні. 1. Виїхало чимало тих, хто злякався, що місто будуть затоплювати, обстрілювати і т.д. Великий тиск був на населення, і пенси піддавались.(у моїх знайомих так батьки виїхали в Каховка). Причому їхали як на історичну батьківщину (у всякі там Каховки з Геніческами) , так і в табори рашистів "перечекати". 2. Цифра і близько не така. Там хоч би тисяч 5-10 виїхало за ці 2 тижні. А скільки з них колаборантів, то важко сказати. Ні, картина в Херсоні не була такою.
На мою думку до 5% вати , разом з латентною. Активних взагалі 1-2%. Херсон і справді прозрів від цієї війни.
edvardd написав:Підтверджено ураження Силами оборони
Я уже думал. Надо РФ официально предупредить. Если они будут обстреливать нашу инфраструктуру мы уничтожим их флот. Пусть думают, нужен им ЧМФ или нет. Жаль подлодки пока не под прицелом, но еще все впереди.
Я уже думал. Надо РФ официально предупредить. Если они будут обстреливать нашу инфраструктуру мы уничтожим их флот. Пусть думают, нужен им ЧМФ или нет. Жаль подлодки пока не под прицелом, но еще все впереди.
Чорноморський флот рф перестав патрулювати узбережжя Севастополя, демонструють сьогоднішні супутникові знімки. Безпрецедентна ситуація. Бояться «Флоту морських дронів».