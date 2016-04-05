Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 лис, 2022 19:53
edvardd написав:
ніч на 10 жовтня - то уже совсем другое событие
Ви про яку дату нам повідомляєте? 10 жовтня?
edvardd написав:
Що було: в ніч на 10 жовтня прилетіло чотири «HIMARS» по командному пункту ПВК «Вагнер» та будинку, де проживали командири «вагнерівців».
Що повідомляють з окупованої території: загинуло 4 найбільш наближені до Пригожина особи та 7 «вагнерівців» з числа їхніх заступників.
Я теж про неї.
Я зараз вас не розумію. Зараз же листопад, чи я щось плутаю?
otg написав:
меня другая инфа. 2 носителя калибров вышли в море
Підводні.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 20:06
fler написав:
Наші попередження вони не розуміють, навіть коли прямим текстом. (Кримський міст, чф у бухті, аеродром).
Где?.... Никто прямым текстом им про это не говорил. Я имею ввиду оф. лиц.
Пу зробив хід конем на 15-19 листопада. Тому треба, щоб на Балі того коня G20 заї** ли.
Лично я не верю в то что на саммите что то можно решить. Запад как всегда будет осторожен. Самое большое на что он способен это пожурить. Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но". Тем более что он ничего не решает, он никто и звать его никак. Предупреждение оф. властей будет действеней. С некоторых пор они внимательно слушают Зе....
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Додано: Суб 12 лис, 2022 20:12
Игорь Алексеевич написав:
Вывод под самит двадцатки
Не люблю конспирологию и охоту на ведьм, но вывод из Киевской и Черниговской области почему то совпал с переговорами в Стамбуле. А переговорщики (с обеих сторон) в финале сияли как новые монеты.
Генерал пишет, что пуйлу сделали супер выгодное предложение мира. Что тоже совпало с позорным бегством из Херсона (согласен это можно подстроить написал, не дорого взял).
Не то чтобы я в это сильно верю, поэтому оригинальный текст сюда не копипастил.
Но если после херсонского бегства, конфликт вдруг заморозится, я этому не сильно удивлюсь.
На официальной карте РФ на сайте Кремля не оказалось аннексированных территорий
На картах, опубликованных на сайтах правительства и Совфеда, нет Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
а шо такое а пачиму
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vitaliian
в Суб 12 лис, 2022 20:40, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 20:15
otg написав: fler написав:
Пу зробив хід конем на 15-19 листопада. Тому треба, щоб на Балі того коня G20 заї** ли.
Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но"....
Цікаво, а з чого ви узяли, що цей кінь МІЙ та ще й Улюблений?🙄😄
fler
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Додано: Суб 12 лис, 2022 20:29
fler написав: otg написав: fler написав:
Пу зробив хід конем на 15-19 листопада. Тому треба, щоб на Балі того коня G20 заї** ли.
Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но"....
Цікаво, а з чого ви узяли, що цей кінь МІЙ та ще й Улюблений?🙄😄
о как фсбшные консервы аки отг, лад, ИА и т.д... возбудились
и это хорошо, значит подгорает
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