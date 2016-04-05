Ви про яку дату нам повідомляєте? 10 жовтня?
Я теж про неї.
Я зараз вас не розумію. Зараз же листопад, чи я щось плутаю?
Підводні.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 19:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви про яку дату нам повідомляєте? 10 жовтня?
Я теж про неї.
Я зараз вас не розумію. Зараз же листопад, чи я щось плутаю?
Підводні.
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:06
Где?.... Никто прямым текстом им про это не говорил. Я имею ввиду оф. лиц.
Лично я не верю в то что на саммите что то можно решить. Запад как всегда будет осторожен. Самое большое на что он способен это пожурить. Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но". Тем более что он ничего не решает, он никто и звать его никак. Предупреждение оф. властей будет действеней. С некоторых пор они внимательно слушают Зе....
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:12
Не люблю конспирологию и охоту на ведьм, но вывод из Киевской и Черниговской области почему то совпал с переговорами в Стамбуле. А переговорщики (с обеих сторон) в финале сияли как новые монеты.
Генерал пишет, что пуйлу сделали супер выгодное предложение мира. Что тоже совпало с позорным бегством из Херсона (согласен это можно подстроить написал, не дорого взял).
Не то чтобы я в это сильно верю, поэтому оригинальный текст сюда не копипастил.
Но если после херсонского бегства, конфликт вдруг заморозится, я этому не сильно удивлюсь.
а шо такое а пачиму
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 лис, 2022 20:40, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:15
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:29
о как фсбшные консервы аки отг, лад, ИА и т.д... возбудились
и это хорошо, значит подгорает
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як же задрали ці консерви за 14 років форуму ... Куди модери дивлятьсявесь цей час ??
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:51
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ніякой там пропаганди нема , там в тих групах серуться шапкозакидачі і нитикі.
хто більш-менш хоче розібратися - банять , клубки змій.
ніякого там вираженого бачення нема , бо ніколи , бояришник заждался.
Додано: Суб 12 лис, 2022 21:16
Кацапи, що з хлєбалом?)))
Россия «заваливает хлебало»
👉 Вчера один из ведущих РосТВ откровенно посоветовал всем «завалить хлебало эмоций».
👉 Путин сейчас на растяжке, выбирая путь завершения войны: либо принять предложение Украины и США «переговоры в обмен на вывод войск на границы 1991 г.», либо довести страну до поражения на поле боя… что непременно завершится революцией внутри страны и распадом недоимперии. Пока выглядит так, что Кремль выбирает полный разгром.
Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге набирают популярность телеграмм-каналы с указателями ближайших бомбоубежищ.
Детальніше:
Додано: Суб 12 лис, 2022 21:41
Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.
Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
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