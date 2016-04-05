Додано: Суб 12 лис, 2022 20:06

fler написав: Наші попередження вони не розуміють, навіть коли прямим текстом. (Кримський міст, чф у бухті, аеродром). Наші попередження вони не розуміють, навіть коли прямим текстом. (Кримський міст, чф у бухті, аеродром).

Пу зробив хід конем на 15-19 листопада. Тому треба, щоб на Балі того коня G20 заї** ли.

Где?.... Никто прямым текстом им про это не говорил. Я имею ввиду оф. лиц.Лично я не верю в то что на саммите что то можно решить. Запад как всегда будет осторожен. Самое большое на что он способен это пожурить. Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но". Тем более что он ничего не решает, он никто и звать его никак. Предупреждение оф. властей будет действеней. С некоторых пор они внимательно слушают Зе....