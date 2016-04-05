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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2653265426552656>
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:ніч на 10 жовтня - то уже совсем другое событие

Ви про яку дату нам повідомляєте? 10 жовтня?
  edvardd написав:Що було: в ніч на 10 жовтня прилетіло чотири «HIMARS» по командному пункту ПВК «Вагнер» та будинку, де проживали командири «вагнерівців».

Що повідомляють з окупованої території: загинуло 4 найбільш наближені до Пригожина особи та 7 «вагнерівців» з числа їхніх заступників.


Я теж про неї.
Я зараз вас не розумію. Зараз же листопад, чи я щось плутаю?
  otg написав:меня другая инфа. 2 носителя калибров вышли в море

Підводні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:06

  fler написав:Наші попередження вони не розуміють, навіть коли прямим текстом. (Кримський міст, чф у бухті, аеродром).
Где?.... Никто прямым текстом им про это не говорил. Я имею ввиду оф. лиц.
Пу зробив хід конем на 15-19 листопада. Тому треба, щоб на Балі того коня G20 заї** ли.
Лично я не верю в то что на саммите что то можно решить. Запад как всегда будет осторожен. Самое большое на что он способен это пожурить. Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но". Тем более что он ничего не решает, он никто и звать его никак. Предупреждение оф. властей будет действеней. С некоторых пор они внимательно слушают Зе....
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:12

  Игорь Алексеевич написав:Вывод под самит двадцатки

Не люблю конспирологию и охоту на ведьм, но вывод из Киевской и Черниговской области почему то совпал с переговорами в Стамбуле. А переговорщики (с обеих сторон) в финале сияли как новые монеты.

Генерал пишет, что пуйлу сделали супер выгодное предложение мира. Что тоже совпало с позорным бегством из Херсона (согласен это можно подстроить написал, не дорого взял).

Не то чтобы я в это сильно верю, поэтому оригинальный текст сюда не копипастил.

Но если после херсонского бегства, конфликт вдруг заморозится, я этому не сильно удивлюсь.

На официальной карте РФ на сайте Кремля не оказалось аннексированных территорий

На картах, опубликованных на сайтах правительства и Совфеда, нет Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
а шо такое а пачиму

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 лис, 2022 20:40, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:15

  otg написав:
  fler написав:Пу зробив хід конем на 15-19 листопада. Тому треба, щоб на Балі того коня G20 заї** ли.
Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но"....

Цікаво, а з чого ви узяли, що цей кінь МІЙ та ще й Улюблений?🙄😄
fler
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:29

  fler написав:
  otg написав:
  fler написав:Пу зробив хід конем на 15-19 листопада. Тому треба, щоб на Балі того коня G20 заї** ли.
Вашему любимому коню это все равно что послушать старших говорящих "но-но-но"....

Цікаво, а з чого ви узяли, що цей кінь МІЙ та ще й Улюблений?🙄😄

о как фсбшные консервы аки отг, лад, ИА и т.д... возбудились
и это хорошо, значит подгорает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як же задрали ці консерви за 14 років форуму ... Куди модери дивлятьсявесь цей час ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:51

  maxprofit написав:Як же задрали ці консерви за 14 років форуму ... Куди модери дивлятьсявесь цей час ??

Там не зовсім консерви.
Вони начебто " для всебічного бачення " читають рашагрупи, а от вмінь протистояти цій пропаганді там не дуже є.
Тому частенько заносять сюди оцей інфомусор
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вони начебто " для всебічного бачення " читають рашагрупи, а от вмінь протистояти цій пропаганді там не дуже є.

ніякой там пропаганди нема , там в тих групах серуться шапкозакидачі і нитикі.
хто більш-менш хоче розібратися - банять , клубки змій.
ніякого там вираженого бачення нема , бо ніколи , бояришник заждался.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:16

Кацапи, що з хлєбалом?)))

Россия «заваливает хлебало»
👉 Вчера один из ведущих РосТВ откровенно посоветовал всем «завалить хлебало эмоций».
👉 Путин сейчас на растяжке, выбирая путь завершения войны: либо принять предложение Украины и США «переговоры в обмен на вывод войск на границы 1991 г.», либо довести страну до поражения на поле боя… что непременно завершится революцией внутри страны и распадом недоимперии. Пока выглядит так, что Кремль выбирает полный разгром.
Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге набирают популярность телеграмм-каналы с указателями ближайших бомбоубежищ.
Детальніше:
https://t.me/Crimeanwind/15283
fler
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:41

Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.

Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
Hotab
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