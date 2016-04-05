довольно точно подметили. Жаль нельзя плюсануть. Русня в пабликах наблюдает за войной как за хоккейным матчем, с пивом и чипсами. Жизнь человека на РФ не стоит ничего, поэтому никого особо не е..т что гибнут какие-то люди. Даже своих солдат им не жаль. Ни разу не встретил сожаления, что они погибли. Вот по поводу сдачи Херсона нытья было много. Поддержки пуйла я там особой не видел, посадят на его место любого клоуна и "поддержка" будет ровно такая же.
Какая то биомасса, рабы потерявшие человеческое лицо. Моральное дно цифровой эпохи.