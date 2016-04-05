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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2654265526562657>
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:53

  Goodman написав:ніякой там пропаганди нема , там в тих групах серуться шапкозакидачі і нитикі
довольно точно подметили. Жаль нельзя плюсануть. Русня в пабликах наблюдает за войной как за хоккейным матчем, с пивом и чипсами. Жизнь человека на РФ не стоит ничего, поэтому никого особо не е..т что гибнут какие-то люди. Даже своих солдат им не жаль. Ни разу не встретил сожаления, что они погибли. Вот по поводу сдачи Херсона нытья было много. Поддержки пуйла я там особой не видел, посадят на его место любого клоуна и "поддержка" будет ровно такая же.

Какая то биомасса, рабы потерявшие человеческое лицо. Моральное дно цифровой эпохи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:17

повчальне історичне відео

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:24

  Hotab написав:Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.

Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.

на Запорожье?

или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:35

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.

Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.

на Запорожье?

или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?

Скоріше за все Бахмут-Краматорськ, бо далі нема крупних опорних пунктів і вихідять на оперативний простір
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:49

  fler написав:Цікаво, а з чого ви узяли, що цей кінь МІЙ та ще й Улюблений?🙄😄
Да ладно не парьте. Это такой оборот речи. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:50

  Прохожий написав:о как фсбшные консервы аки отг, лад, ИА и т.д... возбудились
и это хорошо, значит подгорает :mrgreen:
Прохожий, Пес и Кот одно лицо? Почему еще не забанен?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:51

  Hotab написав:Там не зовсім консерви.
Вони начебто " для всебічного бачення " читають рашагрупи, а от вмінь протистояти цій пропаганді там не дуже є.
Тому частенько заносять сюди оцей інфомусор
Не ведіться на бред ПТУшніків. Я наприклад зовсім не читаю телеграм каналів. А дивитись іх пропаганду це не значить на неї вестись. Для того щоб боротись з ворогом треба знати його в обличчя, знати його методи та засоби.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:55

  otg написав:
  Прохожий написав:о как фсбшные консервы аки отг, лад, ИА и т.д... возбудились
и это хорошо, значит подгорает :mrgreen:
Прохожий, Пес и Кот одно лицо? Почему еще не забанен?

от вас сильно смердит портками на весь форум, "адвокаты" путлера :evil:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:02

  Прохожий написав:
  otg написав:
  Прохожий написав:о как фсбшные консервы аки отг, лад, ИА и т.д... возбудились
и это хорошо, значит подгорает :mrgreen:
Прохожий, Пес и Кот одно лицо? Почему еще не забанен?

от вас сильно смердит портками на весь форум, "адвокаты" путлера :evil:
Не потому ли? : https://pesiko.tv/ Канал то рашистский.
    Адрес для корреспонденции:
    115533, г.Москва,
    Нагатинская набережная, д.10, корп.3, пом.5
    (вход со двора, слева у края дома)
Смердит действительно, кошатиной и песятиной. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:15

Антоновский мост

https://t.me/voynareal_ua/16499
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