Goodman написав:ніякой там пропаганди нема , там в тих групах серуться шапкозакидачі і нитикі
довольно точно подметили. Жаль нельзя плюсануть. Русня в пабликах наблюдает за войной как за хоккейным матчем, с пивом и чипсами. Жизнь человека на РФ не стоит ничего, поэтому никого особо не е..т что гибнут какие-то люди. Даже своих солдат им не жаль. Ни разу не встретил сожаления, что они погибли. Вот по поводу сдачи Херсона нытья было много. Поддержки пуйла я там особой не видел, посадят на его место любого клоуна и "поддержка" будет ровно такая же.
Какая то биомасса, рабы потерявшие человеческое лицо. Моральное дно цифровой эпохи.
Hotab написав:Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.
Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
Hotab написав:Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.
Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
на Запорожье?
или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?
Скоріше за все Бахмут-Краматорськ, бо далі нема крупних опорних пунктів і вихідять на оперативний простір
Hotab написав:Там не зовсім консерви. Вони начебто " для всебічного бачення " читають рашагрупи, а от вмінь протистояти цій пропаганді там не дуже є. Тому частенько заносять сюди оцей інфомусор
Не ведіться на бред ПТУшніків. Я наприклад зовсім не читаю телеграм каналів. А дивитись іх пропаганду це не значить на неї вестись. Для того щоб боротись з ворогом треба знати його в обличчя, знати його методи та засоби.