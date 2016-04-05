flyman написав:Прохожий написав:Hotab написав:Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.
Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
на Запорожье?
или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?
Скоріше за все Бахмут-Краматорськ, бо далі нема крупних опорних пунктів і вихідять на оперативний простір
Да. Под Бахмутом очень тяжёлые бои. Если под Херсоном орки отошли, то под Бахмутом наоборот пытаются наступать. Видимо основной упор они тут делают.