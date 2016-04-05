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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 лис, 2022 21:53
Goodman написав:
ніякой там пропаганди нема , там в тих групах серуться шапкозакидачі і нитикі
довольно точно подметили. Жаль нельзя плюсануть. Русня в пабликах наблюдает за войной как за хоккейным матчем, с пивом и чипсами. Жизнь человека на РФ не стоит ничего, поэтому никого особо не е..т что гибнут какие-то люди. Даже своих солдат им не жаль. Ни разу не встретил сожаления, что они погибли. Вот по поводу сдачи Херсона нытья было много. Поддержки пуйла я там особой не видел, посадят на его место любого клоуна и "поддержка" будет ровно такая же.
Какая то биомасса, рабы потерявшие человеческое лицо. Моральное дно цифровой эпохи.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 22:17
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flyman
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Додано: Суб 12 лис, 2022 22:24
Hotab написав:
Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію. Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру
. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
на Запорожье?
или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?
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Додано: Суб 12 лис, 2022 22:35
Прохожий написав: Hotab написав:
Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію. Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру
. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
на Запорожье?
или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?
Скоріше за все Бахмут-Краматорськ, бо далі нема крупних опорних пунктів і вихідять на оперативний простір
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flyman
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Додано: Суб 12 лис, 2022 22:49
fler написав:
Цікаво, а з чого ви узяли, що цей кінь МІЙ та ще й Улюблений?🙄😄
Да ладно не парьте. Это такой оборот речи.
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otg
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Додано: Суб 12 лис, 2022 22:55
от вас
otg написав: Прохожий написав:
о как фсбшные консервы аки отг, лад, ИА
и т.д... возбудились
и это хорошо, значит подгорает
Прохожий, Пес и Кот одно лицо? Почему еще не забанен?
сильно смердит портками на весь форум, "адвокаты" путлера
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Додано: Суб 12 лис, 2022 23:26
flyman написав: Прохожий написав: Hotab написав:
Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію. Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру
. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
на Запорожье?
или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?
Скоріше за все Бахмут-Краматорськ, бо далі нема крупних опорних пунктів і вихідять на оперативний простір
Да. Под Бахмутом очень тяжёлые бои. Если под Херсоном орки отошли, то под Бахмутом наоборот пытаются наступать. Видимо основной упор они тут делают.
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lara_08
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Додано: Нед 13 лис, 2022 00:14
lara_08 написав:
Да. Под Бахмутом очень тяжёлые бои. Если под Херсоном орки отошли, то под Бахмутом наоборот пытаются наступать. Видимо основной упор они тут делают.
Судя по всему пуйлу сделали определенное предложение. Детали пока не ясны, но похоже там что-то связанное с гарантиями, что кабаев останется при власти и возможно не с голой опой.
Начались торги, но позицию рашки за столом на фоне бегства из Херсона можно описать коротким словом "раком".
Чтобы перейти от "раком" до "на корточках" кремлинам нужен срочно хоть какой-то успех. Чисто чтобы хоть кепка и надутые щеки из под стола выглядывали.
Вот и пыжатся они под Бахмутом, да и Эрдоган вдруг заблажил в унисон на дипфронте.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 04:04
Hotab написав:
...Поки що він вірить в успіх.
Было несколько неудач российской армии, стоило ему (путину) свою упёртость пересмотреть.
flyman написав:
Скоріше за все Бахмут-Краматорськ...
Краматорск с начала войны в подвешенном состоянии. После освобождения Харьковской области и северной части Донецкой области жизнь в Славянске и Краматорске оживает. От Бахмута сейчас зависит жизнь этих городов.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 06:11
budivelnik написав:
а - ті хто зносять симпатизують замаскованим ворогам
б - ті хто зносять вважають що збільшення дописів(дохід від реклами) перекриває те що дописи несуть в собі замасковано проросійську пропоганду.
Це тут прям чорним по білому, а ще: симпатія і рекламв до одного колишнього і "все не так" у теперішнього, а ще дуже нав'язлива розкрутка якихось блогерів, які розказують очевидні речі, як щось ексклюзивне і дуже тягнуть час в ефірі, щоб заработать більше бабок, а найчастіше - пургу несуть. Кращий вихід- робити свій вибір: не ходити туди, де нецікаво, не " носити їм гроші".
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