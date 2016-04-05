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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2654265526562657
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:06

  antey1969 написав:Эрдоган вдруг заблажил в унисон на дипфронте.
Эрдоган к сожалению, заинтересован не столько в мире, сколько в рос.газе.

Эрдоган захотел поговорить с Зеленским о переговорах Москвы и Киева.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу мирных переговоров Киева с Москвой.

«Мы также переговорим с Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело [на переговоры]», – сказал президент Турции по возвращении из Узбекистана. По его словам, Анкара узнает о мнении Киева и будет искать пути, чтобы понять, «приведет ли это посредничество к миру».


Эрдоган положительно оценил вывод российских войск из Херсона и заявил, что намерен лично провести диалог с Путиным на саммите "G20". Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжает посреднические усилия, которые направлены на разрешение конфликта в Украине.


И намекнул что только он последний шанс для пуйла о чем то договориться
Эрдоган о Шольце: он изменил свое отношение к Путину и позицию по России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и изменил свою позицию по России, подчеркнув общие позиции", - заявил Эрдоган в четверг, 3 ноября.
Эрдоган такой же диктатор. Что ему терять?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 лис, 2022 08:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Байдена недовольны заявлением Милли о переговорах Украины с Россией – СМИ

Как пишет CNN, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Милли считает, что украинцам следует "ловить момент" для завершения войны дипломатическим путем. По его мнению, одержать "полную победу над РФ в военном смысле" Украине все равно не удастся.

При этом позицию Милли не разделяют советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они считают, что переговоры пойдут на пользу истощенной российской армии и дестабилизированному кремлевскому режиму.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:31

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Населення купує по 180
Промисловість купує по 750
Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...

По 20$/1000 виходить реально сплачених грошей для скажімо для пенсіонерів з пенсією до 3000 грн, а таких половина. Решту субсидією покривається. По якій ціні максимальній купляв Нафтогаз не знаю, але якби готовий за позичені купляти по максимальним теперішнім цінам, а доходило до 3000$.
Юрій Вітренко.
"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для "Нафтогазу", для України", – сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
При цьому він зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.
"Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. Й "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", – пояснив голова компанії.
Він підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній. https://interfax.com.ua/news/economic/863769.html

Як споживач я радий би низьким цінам, але буду зовсім не радий, якщо взагалі газу не стане через такі підходи. Як і електрики.

Ще про газ і гроші:
Щоправда, розрахунки НАК «Нафтогаз України» таки насторожують. За підсумками 2022 року, сума непрямих субсидій населенню за газ, наданих компанією (це різниця між ціною закупівлі та ціною його реалізації населенню на умовах спецобов'язків), становитиме приблизно 842 млрд грн, тоді як 2021 року — лише 249 млрд. І якщо «Нафтогаз» не витримає такого навантаження, то закладених у держбюджет грошей на субсидії точно не вистачить. https://zn.ua/ukr/finances/subsidiji-v- ... itsja.html

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", дочка НАК "Нафтогаз України", вимагає відключити від газопостачання вісім облгазів: Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Луганськгаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Чернівцігаз, Мелітопольгаз і Маріупольгаз. В результаті, сумарний борг цих облгазів за газ, відібраний на власні виробничо-технологічні потреби, перевищив 4,4 млрд грн. станом на 1 листопада. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/naftohaz-pr ... a-haz.html

Як там нафтогаз вираховує свої майже трильйонні потреби, що співставимо з військовими витратами, не знаю. Напевно включають зразу мільярдні премії-бонуси топам, але кінцевим споживачам у певних регіонах можуть опинитись без газу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:38

  flyman написав:


flyman
яким треба бути конченим що тягнути цього довбня на гілку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:54

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.

Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.

на Запорожье?

или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?


Мелітополь -ключ до Криму
але цей напрямок очевидний для орків теж

що дає оркам відхід(втеча) з правого берега?(по їх розумінню)
1)значно скоротилась лінія фронту (майже на 165-175км)

на сьогодні лінія фронту становить менше 500км (480-490)
скільки боєздатних підрозділів вивели з Херсонщини-майже всі

2) щільність оборони в зросла майже вдвічі
3) вважаю що наступний тиждень піде на підготовку до наступу на якийсь великих ділянках (може 3-4 по 30 км).
наступати по всьому фронту в 500км у Шойгу не має потужності (в першу чергу техніки і боєприпасів)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 09:09

  prodigy написав:що наступний тиждень піде на підготовку до наступу на якийсь великих ділянках (може 3-4 по 30 км
Донецкая область.
vitaliian
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