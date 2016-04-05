antey1969 написав:Эрдоган вдруг заблажил в унисон на дипфронте.
Эрдоган к сожалению, заинтересован не столько в мире, сколько в рос.газе.
Эрдоган захотел поговорить с Зеленским о переговорах Москвы и Киева.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу мирных переговоров Киева с Москвой.
«Мы также переговорим с Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело [на переговоры]», – сказал президент Турции по возвращении из Узбекистана. По его словам, Анкара узнает о мнении Киева и будет искать пути, чтобы понять, «приведет ли это посредничество к миру».
Эрдоган положительно оценил вывод российских войск из Херсона и заявил, что намерен лично провести диалог с Путиным на саммите "G20". Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжает посреднические усилия, которые направлены на разрешение конфликта в Украине.
И намекнул что только он последний шанс для пуйла о чем то договориться
Эрдоган о Шольце: он изменил свое отношение к Путину и позицию по России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.
"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и изменил свою позицию по России, подчеркнув общие позиции", - заявил Эрдоган в четверг, 3 ноября.
Эрдоган такой же диктатор. Что ему терять?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 лис, 2022 08:11, всього редагувалось 2 разів.
У Байдена недовольны заявлением Милли о переговорах Украины с Россией – СМИ
Как пишет CNN, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Милли считает, что украинцам следует "ловить момент" для завершения войны дипломатическим путем. По его мнению, одержать "полную победу над РФ в военном смысле" Украине все равно не удастся.
При этом позицию Милли не разделяют советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они считают, что переговоры пойдут на пользу истощенной российской армии и дестабилизированному кремлевскому режиму.
budivelnik написав:Населення купує по 180 Промисловість купує по 750 Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...
По 20$/1000 виходить реально сплачених грошей для скажімо для пенсіонерів з пенсією до 3000 грн, а таких половина. Решту субсидією покривається. По якій ціні максимальній купляв Нафтогаз не знаю, але якби готовий за позичені купляти по максимальним теперішнім цінам, а доходило до 3000$.
Юрій Вітренко. "Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для "Нафтогазу", для України", – сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". При цьому він зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами. "Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. Й "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", – пояснив голова компанії. Він підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній. https://interfax.com.ua/news/economic/863769.html
Як споживач я радий би низьким цінам, але буду зовсім не радий, якщо взагалі газу не стане через такі підходи. Як і електрики.
Ще про газ і гроші:
Щоправда, розрахунки НАК «Нафтогаз України» таки насторожують. За підсумками 2022 року, сума непрямих субсидій населенню за газ, наданих компанією (це різниця між ціною закупівлі та ціною його реалізації населенню на умовах спецобов'язків), становитиме приблизно 842 млрд грн, тоді як 2021 року — лише 249 млрд. І якщо «Нафтогаз» не витримає такого навантаження, то закладених у держбюджет грошей на субсидії точно не вистачить. https://zn.ua/ukr/finances/subsidiji-v- ... itsja.html
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", дочка НАК "Нафтогаз України", вимагає відключити від газопостачання вісім облгазів: Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Луганськгаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Чернівцігаз, Мелітопольгаз і Маріупольгаз. В результаті, сумарний борг цих облгазів за газ, відібраний на власні виробничо-технологічні потреби, перевищив 4,4 млрд грн. станом на 1 листопада. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/naftohaz-pr ... a-haz.html
Як там нафтогаз вираховує свої майже трильйонні потреби, що співставимо з військовими витратами, не знаю. Напевно включають зразу мільярдні премії-бонуси топам, але кінцевим споживачам у певних регіонах можуть опинитись без газу.
Hotab написав:Вище писав хтось.. Я згоден. Нас чекає ще як мінімум одна вирішальна битва, на яку путлер поставить все, щоб переломити ситуацію.
Кинуть всю техніку, яку зберуть по Сибіру. Всіх чмобіків. На переговори він згодиться або після переможної операції,або коли залишки його армії будуть гнити і ржавіти в Україні. Поки що він вірить в успіх.
на Запорожье?
или удар ЗСУ в направлении Мелитополя?
Мелітополь -ключ до Криму але цей напрямок очевидний для орків теж
що дає оркам відхід(втеча) з правого берега?(по їх розумінню) 1)значно скоротилась лінія фронту (майже на 165-175км)
на сьогодні лінія фронту становить менше 500км (480-490) скільки боєздатних підрозділів вивели з Херсонщини-майже всі
2) щільність оборони в зросла майже вдвічі 3) вважаю що наступний тиждень піде на підготовку до наступу на якийсь великих ділянках (може 3-4 по 30 км). наступати по всьому фронту в 500км у Шойгу не має потужності (в першу чергу техніки і боєприпасів)
prodigy написав:що наступний тиждень піде на підготовку до наступу на якийсь великих ділянках (може 3-4 по 30 км
Донецкая область.
Тоді вони точно програють. У них ще є шанс надовго заморозити війну, якщо перейти в глуху оборону. Спроби завалити нас трупами чмобіків зменшать до нуля мобілізаційний потенціал. Все це безглуздо, як і вся ця широкомасштабна агресія. Будь вони розумнішими, то не вийшли б за рамки двох областей, і мали б там більший успіх, ніж зараз. Буданов вже не раз давав точні прогнози, в тому числі і про Херсон, до кінця цього місяця. Будемо оптимістами, ЗСУ зможуть, а ми їм допоможемо.
budivelnik написав:це з слів нашого так званого військового експерта у каналі фейгін лайф взято.... 1 Зверніть увагу на наступні речі а - всі так звані російські опозиціонери у своїх висловах поголовно змінили фразу Перемиря тільки у випадку відведення військ РФ на кордони станом на 1991 року на Перемиря тільки у випадку відведення військ рф на кордон станом 24-02-2022... 2 Мої повідомлення до Вас і Дейтройта були визнаними такими які недостойні цих сторінок і знесені ... Звідси два варіанта а - ті хто зносять симпатизують замаскованим ворогам б - ті хто зносять вважають що збільшення дописів(дохід від реклами) перекриває те що дописи несуть в собі замасковано проросійську пропоганду.
Це тут прям чорним по білому, а ще: симпатія і рекламв до одного колишнього і "все не так" у теперішнього, а ще дуже нав'язлива розкрутка якихось блогерів, які розказують очевидні речі, як щось ексклюзивне і дуже тягнуть час в ефірі, щоб заработать більше бабок, а найчастіше - пургу несуть. Кращий вихід- робити свій вибір: не ходити туди, де нецікаво, не " носити їм гроші".
Громадяни України на ресурсах України - мають право розглядати як попередників так і тих хто сьогодні... Громадяни України які тут в статусі Модератора - не мають права дозволяти проросійську пропоганду.. Ба більше - у їх прямих обовязках є боротьба з тими хто просовує прорашиські наративи.. Чи у нас не Війна?
flyman яким треба бути конченим що тягнути цього довбня на гілку
Довбень - не довбень, але описує цікавий період української історії, а саме, коли мудрий нарід скинув "зрадника" Скоропадського і дав кермо профнепридатним нездарам з Директорії, які потім все просрали. Аналогії з сьогоденням важко не помітити. Єдина розбіжність і на наше щастя, що "Захід" не розділений, як тоді і суттєво нас підтримує. Інакше сьогодні ми побачили б стовідсоткове повторення історії.