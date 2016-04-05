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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2655265626572658
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:24

  lapay написав:Тоді вони точно програють. У них ще є шанс надовго заморозити війну, якщо перейти в глуху оборону. Спроби завалити нас трупами чмобіків зменшать до нуля мобілізаційний потенціал.
Все це безглуздо, як і вся ця широкомасштабна агресія. Будь вони розумнішими, то не вийшли б за рамки двох областей, і мали б там більший успіх, ніж зараз.
Буданов вже не раз давав точні прогнози, в тому числі і про Херсон, до кінця цього місяця. Будемо оптимістами, ЗСУ зможуть, а ми їм допоможемо.


Будь вони розумнішими, то не вийшли б за рамки двох областей, і мали б там більший успіх, ніж зараз.


на це в середині лютого розраховував наш ген.штаб (основні сили ЗСУ були зосереджені на Донецькому напрямку) вдарити зненацька там де на тебе чекають?

наша проблема була в тому що не повірили розвідці партнерів-де вони чітко вказали що основні сили будуть з Беларусі (ок, це вже майже історія)

Путін дуже поганий аналітик (і його оточення теж, тому що бояться казати правду)
Соловйов волав про 20млн мобіків (тобто в країні 140млн, мобілізуємо 2-5-10-20 скільки потрібно)

в рф чоловіків у віці 18-40 років не більше 25млн -в цей пласт налічує більшість людей з вищою освітою (інженери, айтішники, юристи та інше).
мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

реалії "відбудови"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:31

  prodigy написав:мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо
их экономика не зависит от раб.силы 25-45. Они продают сырьё, для нефте-газо добычи и транспортировки 1 млн мужских рабочих рук - с головой. Остальные станут силовиками, будут охранять власть пуйла от посягательств американцев, заодно нападать на соседей.

Вопрос в обеспечении всех оружием хотя бы калашами и одноразовым камуфляжем. Деньги на зарплаты не вопрос - напечатают.

Мне кажется примерно такая сейчас концепция в голове у пуйла, поэтому он легко отдает оккупированные территории, понимая что на данном этапе их удержать невозможно. Лучше самим отступить, чем быть разбитыми. Нужно ещё время получше подготовиться.

Для большой войны надо 10 млн чмобиков. Над этим и будут в ближайшие годы работать.

Возможно им видится это так, на 5 млн чмобиков израсходуется все западное вооружение, остальные 5 млн захватят Украину без единого выстрела.

Это единственный рабочий вариант как можно выиграть войну, в этом плане хотя бы есть рациональное зерно - расчет на то, что военная помощь Украине не бездонная бочка и когда нибудь она иссякнет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что им дадут 10 млн мобиков, если у них скоро не останется техники?
Еще полгода войны такими темпами, и придется Т34 с постаментов снимать, а сделать что-то новое в существенном количестве они не способны.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:52

Schmit
 
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