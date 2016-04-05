lapay написав:Тоді вони точно програють. У них ще є шанс надовго заморозити війну, якщо перейти в глуху оборону. Спроби завалити нас трупами чмобіків зменшать до нуля мобілізаційний потенціал.
Все це безглуздо, як і вся ця широкомасштабна агресія. Будь вони розумнішими, то не вийшли б за рамки двох областей, і мали б там більший успіх, ніж зараз.
Буданов вже не раз давав точні прогнози, в тому числі і про Херсон, до кінця цього місяця. Будемо оптимістами, ЗСУ зможуть, а ми їм допоможемо.
Будь вони розумнішими, то не вийшли б за рамки двох областей, і мали б там більший успіх, ніж зараз.
на це в середині лютого розраховував наш ген.штаб (основні сили ЗСУ були зосереджені на Донецькому напрямку) вдарити зненацька там де на тебе чекають?
наша проблема була в тому що не повірили розвідці партнерів-де вони чітко вказали що основні сили будуть з Беларусі (ок, це вже майже історія)
Путін дуже поганий аналітик (і його оточення теж, тому що бояться казати правду)
Соловйов волав про 20млн мобіків (тобто в країні 140млн, мобілізуємо 2-5-10-20 скільки потрібно)
в рф чоловіків у віці 18-40 років не більше 25млн -в цей пласт налічує більшість людей з вищою освітою (інженери, айтішники, юристи та інше).
мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо)