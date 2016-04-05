lapay написав:Тоді вони точно програють. У них ще є шанс надовго заморозити війну, якщо перейти в глуху оборону. Спроби завалити нас трупами чмобіків зменшать до нуля мобілізаційний потенціал. Все це безглуздо, як і вся ця широкомасштабна агресія. Будь вони розумнішими, то не вийшли б за рамки двох областей, і мали б там більший успіх, ніж зараз. Буданов вже не раз давав точні прогнози, в тому числі і про Херсон, до кінця цього місяця. Будемо оптимістами, ЗСУ зможуть, а ми їм допоможемо.
Будь вони розумнішими, то не вийшли б за рамки двох областей, і мали б там більший успіх, ніж зараз.
на це в середині лютого розраховував наш ген.штаб (основні сили ЗСУ були зосереджені на Донецькому напрямку) вдарити зненацька там де на тебе чекають?
наша проблема була в тому що не повірили розвідці партнерів-де вони чітко вказали що основні сили будуть з Беларусі (ок, це вже майже історія)
Путін дуже поганий аналітик (і його оточення теж, тому що бояться казати правду) Соловйов волав про 20млн мобіків (тобто в країні 140млн, мобілізуємо 2-5-10-20 скільки потрібно)
в рф чоловіків у віці 18-40 років не більше 25млн -в цей пласт налічує більшість людей з вищою освітою (інженери, айтішники, юристи та інше). мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо)
prodigy написав:мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо
их экономика не зависит от раб.силы 25-45. Они продают сырьё, для нефте-газо добычи и транспортировки 1 млн мужских рабочих рук - с головой. Остальные станут силовиками, будут охранять власть пуйла от посягательств американцев, заодно нападать на соседей.
Вопрос в обеспечении всех оружием хотя бы калашами и одноразовым камуфляжем. Деньги на зарплаты не вопрос - напечатают.
Мне кажется примерно такая сейчас концепция в голове у пуйла, поэтому он легко отдает оккупированные территории, понимая что на данном этапе их удержать невозможно. Лучше самим отступить, чем быть разбитыми. Нужно ещё время получше подготовиться.
Для большой войны надо 10 млн чмобиков. Над этим и будут в ближайшие годы работать.
Возможно им видится это так, на 5 млн чмобиков израсходуется все западное вооружение, остальные 5 млн захватят Украину без единого выстрела.
Это единственный рабочий вариант как можно выиграть войну, в этом плане хотя бы есть рациональное зерно - расчет на то, что военная помощь Украине не бездонная бочка и когда нибудь она иссякнет.
Что им дадут 10 млн мобиков, если у них скоро не останется техники? Еще полгода войны такими темпами, и придется Т34 с постаментов снимать, а сделать что-то новое в существенном количестве они не способны.
smdtranz написав:Что им дадут 10 млн мобиков, если у них скоро не останется техники? Еще полгода войны такими темпами, и придется Т34 с постаментов снимать, а сделать что-то новое в существенном количестве они не способны.
Расход западного вооружения им дадут 10 млн мобиков. В феврале мало кто знал про летающие иранские мопеды, тем не менее они появились, как черт из табакерки. То что сейчас нет техники, не означает что ее не будет через год-два-три. В Китае маячит системный кризис, ему нужны крупные заказы и дешёвые энергоносители. У пуйла есть и то и другое. А также общие враги.
В Днепрянах что на Херсонщине одномоментно зажарилось около трёх сотен орков. Что-то тяжелое прилетело по зданию с оккупантами.
В результате высокоточного удара, в Таврийск отправились два грузовика фарша, а на больничку доставлены больше полусотни раненых.
Генштаб ВСУ сообщил о нанесении ракетно-артиллерийского удара по зданию в Днепрянах, рядом с Новой Каховкой, в котором находилось до 500 оккупантов. Известно о том, что из того что осталось от здания уже вывезли два грузовика трупов, в госпитали попало 56 оккупантов, 16 из которых позднее умерли.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 лис, 2022 11:33, всього редагувалось 3 разів.
prodigy написав:на це в середині лютого розраховував наш ген.штаб (основні сили ЗСУ були зосереджені на Донецькому напрямку) вдарити зненацька там де на тебе чекають?
наша проблема була в тому що не повірили розвідці партнерів-де вони чітко вказали що основні сили будуть з Беларусі (ок, це вже майже історія)
Коли американські розвідники робили доповідь своєму президенту, то казали, що ми самі не віримо, що вони здатні на таку авантюру, але є такі і такі розвідувальні факти. Буданов теж, в листопаді, казав, що в лютому буде масштабний наступ з білорусі, удар з Криму і на Донбасі. Різниця між нашою і заокеанською владою в професіоналізмі політичного керівництва. Добре, що військове було професійним, хоча не від нього залежало, на яких напрямках готуватись.
Тех росгвардейцев и чмобиков, что стояли у нас "на ротации", вместе с техникой (арта, БТРы, бензовозы, кунги) отправляют, по их словах, "на Запорожье" (т.е. в сторону Мелитополя, скорее далее). Настроение у них ниже плинтуса.
Ночью и под утро были прилеты по аэродрому у Чаплинки, всего 11 прилетов, взрывы такие, что за 30 км стекла дрожали. Чаплинка от Новой Каховки в 50-ти км.
Китай может продать форму или каски. Но вооружение - вряд ли, а уж технику и ракеты - это из области фантастики. Клянчил бы пуйло крохи у Ирана, если бы мог у Китая всем сразу затариться... Китаю не меньше чем Штатам нужна ослабленная и зависимая рашка.
lapay написав: У них ще є шанс надовго заморозити війну, якщо перейти в глуху оборону. Спроби завалити нас трупами чмобіків зменшать до нуля мобілізаційний потенціал.
Соловйов волав про 20млн мобіків (тобто в країні 140млн, мобілізуємо 2-5-10-20 скільки потрібно) в рф чоловіків у віці 18-40 років не більше 25млн... мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо)
Цікаво, скільки вже виїхало з рф з початку мобілізації дотепер за кордон? Є загальні цифри? Або по окремим країнам, наприклад: "Около 700 тысяч орков въехали в Грузию с начала мобилизации, заявила президент Саломе Зурабишвили. Из них 100 тысяч остались в Грузии, остальные уехали в другие страны."