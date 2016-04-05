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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2656265726582659
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:53

Воскресенье 13.11.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 81542 свинособаки. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 5384 дохлыми и пропавшими безвести.

81542+24723+5384=111649 - норм
edvardd
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