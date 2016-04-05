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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:53
Воскресенье 13.11.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 81542 свинособаки. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 5384 дохлыми и пропавшими безвести.
81542+24723+5384=111649 - норм
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:30
fler написав: prodigy написав: lapay написав:
У них ще є шанс надовго заморозити війну, якщо перейти в глуху оборону. Спроби завалити нас трупами чмобіків зменшать до нуля мобілізаційний потенціал.
Соловйов волав про 20млн мобіків (тобто в країні 140млн, мобілізуємо 2-5-10-20 скільки потрібно)
в рф чоловіків у віці 18-40 років не більше 25млн...
мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо)
Цікаво, скільки вже виїхало з рф з початку мобілізації дотепер за кордон? Є загальні цифри? Або по окремим країнам, наприклад:
"Около 700 тысяч орков въехали в Грузию с начала мобилизации, заявила президент Саломе Зурабишвили. Из них 100 тысяч остались в Грузии, остальные уехали в другие страны."
Флер, якщо втікли від мобілізації, то не орки, чи ви як вирізнієте? Ви хочете щоб їх мобілізували? В Миколаїв вернулися?
Де грань бачите між російськомовними і орками?
Ви от пишете російською. Не думаєте, що легко такі ж пришиють вам "руській мір"?
Для чого сієте ненависть? Не знаєте чим вона повернеться?
Відео для розуміння:
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 13 лис, 2022 14:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:41
vitaliian написав: prodigy написав:
мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо
их экономика не зависит от раб.силы 25-45. Они продают сырьё, для нефте-газо добычи и транспортировки 1 млн мужских рабочих рук - с головой. Остальные станут силовиками, будут охранять власть пуйла от посягательств американцев, заодно нападать на соседей.
Вопрос в обеспечении всех оружием хотя бы калашами и одноразовым камуфляжем. Деньги на зарплаты не вопрос - напечатают.
Мне кажется примерно такая сейчас концепция в голове у пуйла, поэтому он легко отдает оккупированные территории, понимая что на данном этапе их удержать невозможно. Лучше самим отступить, чем быть разбитыми. Нужно ещё время получше подготовиться.
Для большой войны надо 10 млн чмобиков. Над этим и будут в ближайшие годы работать.
Возможно им видится это так, на 5 млн чмобиков израсходуется все западное вооружение, остальные 5 млн захватят Украину без единого выстрела.
Это единственный рабочий вариант как можно выиграть войну, в этом плане хотя бы есть рациональное зерно - расчет на то, что военная помощь Украине не бездонная бочка и когда нибудь она иссякнет.
военная помощь Украине даже не составила 1% от имеющихся запасов оружия...
дальше понятно?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:48
Schmit написав:
Довбень - не довбень
це загальновідомі факти
я свої виводи зробив років 15 тому (прочитав декілька книжок про тз "громадянську війну")
мені огидно бачити цю паскуду Охрименко (який їздив на токшоу до Скабеєвой/Соловьова)
Напомним, что Охрименко является частым гостем на российских ток-шоу, и в последнее время он практически живет в России, а его лицо мелькает на всех федеральных канал РФ.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:56
prodigy написав: Schmit написав:
Довбень - не довбень
це загальновідомі факти
я свої виводи зробив років 15 тому (прочитав декілька книжок про тз "громадянську війну")
мені огидно бачити цю паскуду Охрименко (який їздив на токшоу до Скабеєвой/Соловьова)
Напомним, что Охрименко является частым гостем на российских ток-шоу, и в последнее время он практически живет в России, а его лицо мелькает на всех федеральных канал РФ.
а квартал 95/ Порошенко - єто другоє
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 13 лис, 2022 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:56
antey1969 написав:
Китай может продать форму или каски. Но вооружение - вряд ли, а уж технику и ракеты - это из области фантастики.
Клянчил бы пуйло крохи у Ирана, если бы мог у Китая всем сразу затариться...
Китаю не меньше чем Штатам нужна ослабленная и зависимая рашка.
китаю нет профита продавать "каски"(на 2-3млрд)
и автоматически попадать под санкции США
итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,645 миллиарда долларов
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:58
prodigy написав:
мені огидно бачити цю паскуду Охрименко (який їздив на токшоу до Скабеєвой/Соловьова)
Паскуда коцаба також з тих ток шоу і ютюб його облайканий рашистами. Це ж треба таке ще видивлятись flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:01
Ой+ написав: prodigy написав:
мені огидно бачити цю паскуду Охрименко (який їздив на токшоу до Скабеєвой/Соловьова)
Паскуда коцаба також з тих ток шоу і ютюб його облайканий рашистами. Це ж треба таке ще видивлятись flyman
.
і Соскін нетой.
давай список "правильних пацанів" з "правильного ютуба", без шлейфа.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 13 лис, 2022 15:10, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:05
fler написав:
Цікаво, скільки вже виїхало з рф з початку мобілізації дотепер за кордон?
перші почали тікати ще після протестів у Беларусі 2020, ти хто вагався
все зрозуміли в січні 2022 (Казахстан) або в лютому 2022
орієнтовно за останні 3 роки виїхало 5 млн
5 лист. 2022 р. — Более 9,7 млн человек выехало из России за рубеж в третьем квартале 2022 года, свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, выложенные в
15 лют. 2022 р. — В 2020 году россияне совершили 14,1 млн поездок за рубеж со всеми целями, в 2019 – 48 млн
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:29
Похоже, рашка сыпится.
Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять.
К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел.
Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части.
Короче, бардак нарастает.
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