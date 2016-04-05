vitaliian написав:

prodigy написав: мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо мобілізувати ще 1млн і економіка рухне з колін на пузо

их экономика не зависит от раб.силы 25-45. Они продают сырьё, для нефте-газо добычи и транспортировки 1 млн мужских рабочих рук - с головой. Остальные станут силовиками, будут охранять власть пуйла от посягательств американцев, заодно нападать на соседей.Вопрос в обеспечении всех оружием хотя бы калашами и одноразовым камуфляжем. Деньги на зарплаты не вопрос - напечатают.Мне кажется примерно такая сейчас концепция в голове у пуйла, поэтому он легко отдает оккупированные территории, понимая что на данном этапе их удержать невозможно. Лучше самим отступить, чем быть разбитыми. Нужно ещё время получше подготовиться.Для большой войны надо 10 млн чмобиков. Над этим и будут в ближайшие годы работать.Возможно им видится это так, на 5 млн чмобиков израсходуется все западное вооружение, остальные 5 млн захватят Украину без единого выстрела.Это единственный рабочий вариант как можно выиграть войну, в этом плане хотя бы есть рациональное зерно - расчет на то, что военная помощь Украине не бездонная бочка и когда нибудь она иссякнет.