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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2657265826592660
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 15:34

  antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится.
Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять.
К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел.
Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части.
Короче, бардак нарастает.

Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 16:13

  flyman написав:
  antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится.
Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять.
К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел.
Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части.
Короче, бардак нарастает.

Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...

С вами это будет легко. Надеюсь Залужный подписан на ваш блог
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть большая вероятность, что юг до Донецкой области получить деоккупировать. Повреждённый Крымский мост этому способствует.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 16:20

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится.
Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять.
К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел.
Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части.
Короче, бардак нарастает.

Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...

С вами это будет легко. Надеюсь Залужный подписан на ваш блог

не мій, а Соскіна:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 16:26

  flyman написав:


чОтко за Левый берег сказал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 16:42

  flyman написав:Охрименко
коцаба
Соскін

з.і.
спробуй заглянути "за горизонт" теперішніх подій:
9xtguJuvMnk[/youtube]
типичная Шарийобаньковская туса :mrgreen: Хоч на суахили пиши-читай, не скроешь - таких узнаю по бесконечной обознанности и предсказуемой тематике сюжетов и "глобальности" подхода.
И эта... перефразируя их любимый фильм - "Вы нам еще за ковид не ответили" :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 16:45

  flysoulfly написав:
  flyman написав:Охрименко
коцаба
Соскін

з.і.
спробуй заглянути "за горизонт" теперішніх подій:
9xtguJuvMnk[/youtube]
типичная Шарийобаньковская туса :mrgreen: Хоч на суахили пиши-читай, не скроешь - таких узнаю по бесконечной тематике сюжетов и "глобальности" подхода.
И эта... перефразируя их любимый фильм - "Вы нам еще за ковид не ответили" :mrgreen:

грітися патиками в печері тебе влаштовує, щодо ковіду, так там нова експерементальна жижа на підході, думаю, ти записався добровольцем бустернутися як Жирік 7 раз

чекаю список "правильних пацанів" з ютуба, чи ще нема методички
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:"Около 700 тысяч орков въехали в Грузию с начала мобилизации, заявила президент Саломе Зурабишвили. Из них 100 тысяч остались в Грузии, остальные уехали в другие страны."

По даним ЄС в січні вересні в ЄС виїхало 350 тисяч (без урахування тих, хто повернувася).
https://www.rbc.ru/society/13/11/2022/6 ... rom_main_8
Процес для педерації вже незворотний
Denik
 
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  #<1 ... 2657265826592660
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