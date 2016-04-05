antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится. Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять. К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел. Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части. Короче, бардак нарастает.
Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...
antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится. Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять. К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел. Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части. Короче, бардак нарастает.
Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...
С вами это будет легко. Надеюсь Залужный подписан на ваш блог
antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится. Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять. К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел. Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части. Короче, бардак нарастает.
Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...
С вами это будет легко. Надеюсь Залужный подписан на ваш блог
типичная Шарийобаньковская туса Хоч на суахили пиши-читай, не скроешь - таких узнаю по бесконечной обознанности и предсказуемой тематике сюжетов и "глобальности" подхода. И эта... перефразируя их любимый фильм - "Вы нам еще за ковид не ответили"
типичная Шарийобаньковская туса Хоч на суахили пиши-читай, не скроешь - таких узнаю по бесконечной тематике сюжетов и "глобальности" подхода. И эта... перефразируя их любимый фильм - "Вы нам еще за ковид не ответили"
грітися патиками в печері тебе влаштовує, щодо ковіду, так там нова експерементальна жижа на підході, думаю, ти записався добровольцем бустернутися як Жирік 7 раз
чекаю список "правильних пацанів" з ютуба, чи ще нема методички