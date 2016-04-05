antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится. Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять. К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел. Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части. Короче, бардак нарастает.
Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...
antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится. Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять. К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел. Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части. Короче, бардак нарастает.
Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...
С вами это будет легко. Надеюсь Залужный подписан на ваш блог
antey1969 написав:Похоже, рашка сыпится. Мобики все громче орут, что готовы не ближе второй-третьей линии стоять. К тому же их чаще всего вооружают максимум стрелковкой типа калашей-весел. Все больше начинают верещать их жены, осаждая воинские части. Короче, бардак нарастает.
Тому треба дожати: Гола Пристань, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Арм"янськ...
С вами это будет легко. Надеюсь Залужный подписан на ваш блог
типичная Шарийобаньковская туса Хоч на суахили пиши-читай, не скроешь - таких узнаю по бесконечной обознанности и предсказуемой тематике сюжетов и "глобальности" подхода. И эта... перефразируя их любимый фильм - "Вы нам еще за ковид не ответили"
типичная Шарийобаньковская туса Хоч на суахили пиши-читай, не скроешь - таких узнаю по бесконечной тематике сюжетов и "глобальности" подхода. И эта... перефразируя их любимый фильм - "Вы нам еще за ковид не ответили"
грітися патиками в печері тебе влаштовує, щодо ковіду, так там нова експерементальна жижа на підході, думаю, ти записався добровольцем бустернутися як Жирік 7 раз
чекаю список "правильних пацанів" з ютуба, чи ще нема методички
Якщо західні країни продовжать підтримувати Україну у війні з Росією, то на полі бою взимку станеться перелом на користь української держави.
Абсолютний кінець війни можливий навесні-влітку, розповів колишній очільник російського уряду, опозиціонер Михайло Касьянов під час інтерв'ю журналісту і засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.
За його словами, в РФ політики, зокрема, президент Володимир Путін, тримають в голові лише одне - перемогу своєї країни.
"…Вони сподіваються на те, що народ у Європі не витримає, почне вимагати від своїх урядів зменшити допомогу Україні - і тоді не вийде перелому на користь України на полі бою. Який у січні-лютому, мабуть, станеться. І тоді вже буде видно кінець. Тобто, початок поразки. Кінець буде вже, мабуть, навесні-влітку. Кінець абсолютний", - спрогнозував співрозмовник.