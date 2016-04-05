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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лис, 2022 17:36
prodigy написав: fler написав:
Цікаво, скільки вже виїхало з рф з початку мобілізації дотепер за кордон?
орієнтовно за останні 3 роки виїхало 5 млн
5 лист. 2022 р. — Более 9,7 млн человек выехало из России за рубеж в третьем квартале 2022 года, свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ...
Мінус майже 10 млн. лише за 1 квартал - це круто. Ряд питань:
1) Хто лишився на трубі? (Жінки, діти, пенси, інваліди?) Тоді працювати хто буде?
2) Хто на заміну приїде? 10 млн китайців та індусів? Гарні демографічні перспективи вимальовуються...)))
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Додано: Нед 13 лис, 2022 17:46
prodigy написав:
1) Соскин в военном плане делитант, познаний у него не больше , чем простого обывателя
В економічній та фінансовій царині теж все погано - жодного достойного прогнозу. Ляп на ляпі.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 18:12
fler написав: prodigy написав:
1) Соскин в военном плане делитант
, познаний у него не больше , чем простого обывателя
В економічній та фінансовій царині теж все погано - жодного достойного прогнозу. Ляп на ляпі.
"дєлітант" андазначьна
з.і.
Як в Ніко, вода хоча б є?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 18:21
Hotab написав: Faceless написав:
Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок
Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде.
В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри.
В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
13.11.2022 года. время заката.
Неизвестно откуда пришедшее потепление резко разогнало облачность.
Небо стало без единого облачка и...
И только чётко с востока на запад, по небу плывут шлейфы инверсионного следа от ракет.
Далеко не РСЗО.
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