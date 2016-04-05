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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2659266026612662>
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 17:36

  prodigy написав:
  fler написав:Цікаво, скільки вже виїхало з рф з початку мобілізації дотепер за кордон?


орієнтовно за останні 3 роки виїхало 5 млн
5 лист. 2022 р. — Более 9,7 млн человек выехало из России за рубеж в третьем квартале 2022 года, свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ...


Мінус майже 10 млн. лише за 1 квартал - це круто. Ряд питань:
1) Хто лишився на трубі? (Жінки, діти, пенси, інваліди?) Тоді працювати хто буде?
2) Хто на заміну приїде? 10 млн китайців та індусів? Гарні демографічні перспективи вимальовуються...)))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 17:46

  prodigy написав:
  cohan написав:чОтко за Левый берег сказал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


1) Соскин в военном плане делитант, познаний у него не больше , чем простого обывателя


В економічній та фінансовій царині теж все погано - жодного достойного прогнозу. Ляп на ляпі.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:12

  fler написав:
  prodigy написав:
  cohan написав:чОтко за Левый берег сказал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


1) Соскин в военном плане делитант, познаний у него не больше , чем простого обывателя


В економічній та фінансовій царині теж все погано - жодного достойного прогнозу. Ляп на ляпі.

"дєлітант" андазначьна

з.і.
Як в Ніко, вода хоча б є?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:21

  Hotab написав:
  Faceless написав:Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок

Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде.
В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри.
В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.

13.11.2022 года. время заката.
Неизвестно откуда пришедшее потепление резко разогнало облачность.
Небо стало без единого облачка и...
И только чётко с востока на запад, по небу плывут шлейфы инверсионного следа от ракет.
Далеко не РСЗО.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:50

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вывод под самит двадцатки

Не люблю конспирологию и охоту на ведьм, но вывод из Киевской и Черниговской области почему то совпал с переговорами в Стамбуле. А переговорщики (с обеих сторон) в финале сияли как новые монеты.

Генерал пишет, что пуйлу сделали супер выгодное предложение мира. Что тоже совпало с позорным бегством из Херсона (согласен это можно подстроить написал, не дорого взял).

Не то чтобы я в это сильно верю, поэтому оригинальный текст сюда не копипастил.

Но если после херсонского бегства, конфликт вдруг заморозится, я этому не сильно удивлюсь.

На официальной карте РФ на сайте Кремля не оказалось аннексированных территорий

На картах, опубликованных на сайтах правительства и Совфеда, нет Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
а шо такое а пачиму

По этому поводу было несколько заявлений:
1. "Украина не морозильная камера" - от Данилова. https://www.google.com/search?q=%22%D0% ... e&ie=UTF-8
2. От посла в Республике Казахстан, что привело к его отъезду.
.......................................................................
И основное: а московия закрыла Азовское море!
- Без Крыма не будет Мариуполя, Бердянска,...
За 15 лет там будет выращено чужое поколение янычаров.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:02

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:що наступний тиждень піде на підготовку до наступу на якийсь великих ділянках (може 3-4 по 30 км
Донецкая область.


це 100%
може ще і Запоріжська теж

:cry:
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:24

Пропаганда рулить

Двоюрідний брат жінки, з сім'єю, потрапив в окупацію біля Маріуполя, дочка з хлопцем ледве встигли втекти з Маріуполя. Дякував, майже українською мовою, за нашу допомогу, коли ще перекази проходили. Зараз каже, що їх не окупували, а ... освободили.

Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:54

  lapay написав:
Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.
Лавров уже на Бали. Хотя ему поф Лавров.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:54

Крч пишут такое

Новая Каховка на подходе.

Пропагандоны эвакуируются с города, забирая с собой людей.

Также глава оккупационной администрации сообщил, что «Сотрудники Администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра».

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:57

  flyman написав:
Як в Ніко, вода хоча б є?


Вода з крану технічна, питна поки у точках видачі, люди підлаштувалися. Обіцяють подачу нормальної води десь через два тижні. (Ещё 2-3 недели (с). Зате світло не вимикають. Після втечі кацапів з правобережжя люди почали масово повертатися, в тому числі з-за кордону.
fler
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