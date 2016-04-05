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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2659266026612662
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:59

  lapay написав:Двоюрідний брат жінки, з сім'єю, потрапив в окупацію біля Маріуполя, дочка з хлопцем ледве встигли втекти з Маріуполя. Дякував, майже українською мовою, за нашу допомогу, коли ще перекази проходили. Зараз каже, що їх не окупували, а ... освободили.

Услышат от него прямую речь - обнулят.
Не зря )(уйло подписало "закон" - по которому любой шаг в право или лево - статья.
В условиях "военного положения" на оккупированных частях - расстрел.( :shock: не круто?)
  lapay написав:Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.

Эти вопросы стоит задавать "нашим", но ясное дело их мы не получим. :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 20:06

Президент Индонезии попросил участников встречи G20 смягчить риторику в отношении российской делегации.

Просьба, мягко говоря, скандальная. Уважающей себя стране глубоко безразлично, как к ней и кто относится. Важно, чтобы она сама себя уважала.

По-видимому, с самоуважением не ахти, раз приходится через хозяина просить гостей попридержать язык.

В конце концов, если так страшно, могли бы вообще не ехать. Взять пример с президента России, не рискнувшего на поездку и тоже сообщить, что извините, парни, очень плотный график. Сдаем территории, надо всё по описи, чтобы всё сошлось. Извините, некогда.
vitaliian
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